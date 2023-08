PRIMA CATEGORIA – Nasce il Football Taviano: direttivo, staff e obiettivi del club

È pronto a sbarcare in Prima Categoria il Football Taviano, che nasce dalla fusione tra Goleador Melendugno (l’anno scorso retrocessa dalla Promozione in Prima Categoria), Boys Giallorossi (scuola calcio elite di terzo livello) e New Team Taviano.

Il sodalizio sarà presieduto da Fabio Reho; il direttivo è formato, inoltre, dal vice presidente Gaetano Carluccio; dai consiglieri Maurizio Gatto, Salvatore Olimpio e Michel Garofalo.

A dirigere la squadra sarà mister Salvatore Botrugno che si avvarrà del lavoro di Andrea Sicuro come allenatore dei portieri. A Jerry Corvaglia, invece, va il ruolo di direttore sportivo.

“Puntiamo alla permanenza in categoria – si legge in una nota del club – considerando che l’impianto sportivo di Taviano, che sarebbe dovuto essere pronto per l’inizio della stagione, ha subito dei ritardi che porteranno la squadra a giocare a Racale. Siamo in trattativa con diversi giocatori di provata esperienza in categorie anche superiori alla Prima. L’idea è di formare un mix di validi giovani e giocatori d’esperienza“.