LECCE – Radio mercato, fari puntati sull’islandese Bjarnason

Sembra in via di definizione un nuovo arrivo in casa Lecce. Le ultime voci di mercato parlando di un interessamento del club giallorosso per un difensore centrale islandese, Brynjar Ingi Bjarnason, classe 1999, militante nel KA Akureyi, club di prima divisione.

Corvino, quindi, pensa a rinforzare la difesa e, dopo l’acquisto di Tuia, potrebbe arrivare un nuovo elemento a integrare il reparto che più necessita di innesti, visti anche i tantissimi gol presi nelle ultime due stagioni.

Bjarnason è già nel giro della nazionale maggiore islandese, nella quale ha esordito a maggio scorso nell’amichevole persa contro il Messico, venendo impiegato anche con le Far Oer e con la Polonia, contro la quale ha segnato anche un gol l’8 giugno scorso.

(il gol è al minuto 4.00 del video)

(foto: ©ka.is)