EVENTI – Schemi di gioco innovativi? A Gallipoli si parla del 3-3-4 con Andrea Epifani

Ci sono schemi di gioco alternativi nel calcio, oltre ai già noti 4-3-3, 4-3-1-2, 3-5-2 e via dicendo? Secondo Andrea Epifani, sì. Si tratta del (1-)3-3-4. L’autore, 44enne, gallipolino, con un passato nelle giovanili di Lecce e Torino, è stato collaboratore presso la Soccer Dream Parabita e la New Team Taviano e, ne ll’ultima stagione, avrebbe dovuto allenare l’Academy Gallipoli Calcio, nella Terza Categoria mai partita per Covid.

Di tattica e di nuovi schemi di gioco, Epifani ne parla nel suo libro “Modello di un calcio in espansione nell’1-3-3-4”, che sarà presentato al pubblico domani pomeriggio, 1° luglio, presso l’Hotel Joli Park di Gallipoli.

“Ho cercato di sviluppare il ‘Calcio in espansione’ con un un modulo di gioco 1-3-3-4 – afferma Epifani –. Questo sistema mi dà la possibilità di sviluppare un gioco incentrato sulla manovra continua del pallone, sul possesso paziente (non si deve avere fretta di concludere a rete, ma cogliere l’opportunità creatasi, dal continuo movimento della sfera) e dal recupero immediato del pallone (vige la regola dei 5 secondi). Ho preso spunto dai vari moduli che adottano la difesa a tre (3-5-2, 3-3-1-3, 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1) cercando di cogliere il meglio che li contraddistingue e unendoli in un unico modulo, ovvero l’1-3-3-4. Può sembrare un modulo spregiudicato o del tutto squilibrato, ma cercherò, in questo libro, di farvi cambiare idea, dimostrandovi che, alla fine, si tratta di un gioco basato sul ‘Tempo e sullo Spazio’, dove ‘Tutti devono saper fare tutto’. Ci si basi principalmente su un gioco, dove non si dia importanza al ruolo, ma all’occupazione di uno spazio nel tempo giusto, per dare protezione o supporto ai propri compagni in un continuo e fluido movimento”.

(foto: il Joli Park, sede della presentazione del libro)