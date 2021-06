LECCE – Il programma delle amichevoli da giocare nel ritiro pre-campionato

L’Unione Sportiva Lecce ha reso noto l’elenco delle amichevoli estive che saranno disputate dalla squadra di mister Marco Baroni nella sede del ritiro di Folgaria. I giallorossi saranno in Trentino Alto-Adige dal 15 al 30 del prossimo mese.

Sono quattro i test programmati: si comincerà sabato 17 luglio alle 17, al Comunale di Folgaria, contro l’usd Sinigo; la seconda amichevole è prevista per mercoledì 21, sempre alle ore 17 e sempre a Folgaria, contro l’Fc Rovereto; il terzo test-match si giocherà venerdì 30 luglio al “Menti” di Vicenza contro la compagine biancorossa, affrontata l’anno scorso in Serie B. Una quarta partitella, poi, è stata fissata per domenica 25 luglio contro un avversario da definire.

(foto: L’Alpen Hotel Eghel, sede del ritiro del Lecce)