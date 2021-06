VIRTUS MATINO – Costantino, il sogno D dista solo pochi metri: “Ma non dimentichiamo da dove siamo partiti”

Ad un passo dal sogno. In casa Matino queste sono le ultime ore prima della grande sfida (domani alle 18.30) che vedrà i biancazzurri affrontare il Trinitapoli (Audace Barletta), in un match che potrebbe sancire il ritorno in Serie D, dopo una cavalcata partita cinque stagioni fa, dai campi di provincia della Terza Categoria. Al timone c’è sempre stata la presidentessa Cristina Costantino, che, a distanza di tanti anni, potrebbe ricalcare le orme del padre per qualcosa che, ai nostri microfoni, definisce ‘impensabile’ fino a qualche tempo fa.

ORGOGLIO – “I risultati positivi ottenuti, sono degli indicatori della bontà del lavoro svolto fino ad ora, a dirlo è il campo. Sappiamo da dove siamo partiti ed ora proviamo ad osare senza lasciare nulla di intentato. Sicuramente disputare cinque campionati diversi in cinque anni di storia, rappresenta un percorso di crescita davvero eccezionale. Per la nostra giovane società, in una piazza dal blasone come Matino, che negli anni ’90 sfiorò la promozione in Serie C, c’è sicuramente tanto orgoglio da parte mia e da parte di tutto l’ambiente”.

A POCHI METRI DAL TRAGUARDO – “Non ci sentiamo arrivati e vogliamo conquistare sempre sul campo questa finalissima. Non siamo allergici ai campi polverosi da cui è partito il nostro cammino, ma sicuramente, almeno a me personalmente, fa un certo effetto disputare una finale playoff per la Serie D nello Stadio in erba sintetica del Giovanni Paolo II a Francavilla Fontana, anzi colgo l’occasione per ringraziare la società della Virtus per la grande ospitalità riservataci. Un caloroso grazie soprattutto al presidente Antonio Magrì e al vice presidente Tonino Donatiello. Non dimentichiamo quindi da dove siamo partiti, ma sappiamo che per conquistare questo sogno ci vorrà tanto cuore, testa, gambe, e tanta tanta fortuna, come più volte ho ripetuto”.

TRIPLICARE LE ENERGIE – “Siamo consapevoli della posta in palio, c’è una Serie D che pronosticata nel 2016 all’inizio dell’avventura, forse sarebbe stata da folli, ma sono convinta che alla fine il lavoro quotidiano, fatto con dedizione e passione, può portare lontano. Proprio per questo, in questa ultima importante settimana stiamo triplicando tutte le forze, partendo dalla società, staff tecnico, squadra, fino al magazziniere. Ora più che mai dobbiamo crederci ed andare tutti in un’unica direzione. La sensazione più bella è quella di constatare in questi giorni che il progetto sportivo Matino sia condiviso da tutte le componenti della città, e non nascondo che fa enorme piacere il fatto che la nostra giovane società venga presa con simpatia ed ammirazione anche da club pugliesi e nazionali”.