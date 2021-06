TENNIS – Ct Maglie, da Benevento comincia il percorso playoff per la B1 maschile

Primo turno playoff per il CT Maglie che domani, domenica 27, sarà in trasferta a Benevento per sfidare il TC 2002.

Il sorteggio del tabellone playoff ha consentito ai beneventani, classificati al secondo posto nel loro girone, di giocare in casa sfruttando la superficie amica molto veloce.

La vincitrice di questo scontro diretto del primo turno sfiderà l’Albinea di Reggio Emilia per la promozione in A2 con una partita di andata domenica 4 luglio e il ritorno domenica 11 luglio.

La formazione del CT Maglie è composta da Erik Crepaldi (2.2), Francesco Garzelli (2.3), Lorenzo Maria Lorusso (2.3), Daniel Bagnolini (2.4), Silvio Mencaglia (2.5), Mattia Leo (2.6), Gabriele Frisullo (3.1), Pierpaolo Puzzovio (3.3) e Marco Baglivo (3.5). La squadra sarà guidata in panchina dai tecnici Michele Pasca, Mattia Leo e Marco Baglivo.

Nella formazione del TC 2002 Benevento sono presenti tedesco Sebastian Fanselow (2.1 e 393 ATP), Francesco Vilardo (2.2), Gabriele Noce (2.2), Francesco Liucci (2.3), Ricardo Tomassetti (2.6), Mario Organista (2.7), Francesco Pallavanti (2.8 ), Gian Marco Saccone (3.2), Francesco Romano (3.3), Luca Franco (3.3), Emanuele Papa (3.4), Flavio Ruggiero (4.2), Christian Covelli (4.2).

Nel settore giovanile la squadra femminile Under14 composta da Ginevra Puce (3.3), Silvia Romano (4.2), Martina Nicolì (4.4) e Maria De Masi (4.5), si è imposta per 2 a 1 nella partita di andata dei playoff, valida per la qualificazione finale per la fase di Macroarea sul CT Taranto. Mercoledì prossimo affronterà in trasferta la squadra tarantina nella partita di ritorno.

Nell’entourage magliese, sopratutto per la serie B maschile, si respira un’atmosfera rilassata in quanto già da tempo raggiunta la matematica salvezza con addirittura la conquista della partecipazione ai playoff, non prevista per la seconda squadra del circolo per questa stagione. Da considerare che, per oltre metà campionato, non è stata schierata la squadra titolare preferendo dare spazio ad altri ragazzi del settore giovanile. Scelta confermata anche per la trasferta di Benevento.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Per l’Under 14 femminile confidiamo di ripetere nella partita di ritorno lo stesso risultato positivo della partita di andata per poter ottenere la qualificazione alla fase finale di Macroarea. E’ il giusto riconoscimento all’impegno che le nostre ragazze hanno dimostrato dall’inizio del campionato”.