SERIE C – Foggia, ricomincio da… Zeman: “Qui per regalare emozioni alla gente. Il calcio non ha senso senza i tifosi”

Zdenek Zeman riparte da Foggia. Ed è un déjà-vu. “Sono qui perché avevo voglia di tornare nel calcio per regalare ancora emozioni alla gente – ha detto il boemo, nella conferenza stampa di presentazione -. Ho voglia di fare un calcio propositivo sperando che la società mi metta a disposizione una squadtrta all’altezza ossia gente che ha fame di arrivare”.

Zeman ritorna per la quarta volta nel capoluogo dauno (ottavo campionato alla guida del Foggia). A 74 anni, l’ex Lecce riparte dalla Serie C con il solito schema di sempre: fare un gol in più rispetto all’avversario, divertirsi in campo, col suo marchio di fabbrica 4-3-3, per divertire il pubblico sugli spalti: “Il calcio, senza tifosi, non ha senso. Sono stato contento di non allenare in queste due ultime stagioni. Speriamo ora di aver superato il Covid e che i tifosi possano tornare sugli spalti”.