LECCE – Primavera, terzo nuovo arrivo: dalla Slovenia ecco Milojevic

Se per la prima squadra, al momento, non c’è nulla di ufficiale e si è inattesa dell’ufficializzazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Lecce, per la Primavera si susseguono i nuovi ingaggi. Dopo quelli del cemntrocampista danese 2006 Gustav Nohr e del pari ruolo ed età svizzero Marouane Calame, il terzo nuovo arrivo per la formazione giovanile giallorossa è quello di Nemanja Milojevic, punta centrale slovena classe 2007, cresciuto nell’NK Radomlje. Nel 2023/24, Milojevic ha esordito nel corrispondente campionato Primavera sloveno, collezionando 16 presenze con due reti; nella scorsa stagione si è ripetuto e migliorato: 29 presenze, 22 reti, quasi una a partita. L’ottimo score ha spinto i suoi tecnici a portarlo a esordire in Serie A slovena, sempre col Radomlje, mettendo insieme anche otto presenze, tutte nella parte finale della stagione, contribuendo alla salvezza dei suoi colori.

Il nuovo arrivato sarà oggi a Lecce per le visite mediche.