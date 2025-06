LECCE – Primavera, secondo nuovo arrivo: tesserato il centrocampista Marouoane Calame

Dopo l’ingaggio del centrocampista danese Gustav Nøhr, classe 2006, proveniente dal Brondby, la Primavera del Lecce si arricchisce di un nuovo elemento. Si tratta del calciatore Marouane Calame, centrocampista svizzero di origine marocchina classe 2006, proveniente dal Neuchatel Xamax.

Prodotto del settore giovanile del Bejune, col quale esordisce nel campionato Under 18 nel 2022/23, giocando 19 partite con due gol, nella stagione successiva sale di categoria, giocando in Under 19, dove viene notato e prelevato dal Neuchatel Xamax con cui esordisce in Challenge League (Serie B svizzera) giocando spiccioli di minuti nell’ultima partita di campionato. Nella stagione scorsa, 2024/25, Calame ha giocato col Neuchatel nella prima parte di stagione, infilando altre tre presenze in Serie B, completando l’annata poi nell’Under 19 del Bejune, collezionando, tra campionato e Coppa di categoria, 26 presenze con otto gol. Impiegato principalmente come trequartista, il 2006 può anche giostrare da centrocampista centrale ma anche da prima o seconda punta.

Dopo aver vestito la casacca della nazionale del suo Paese d’origine, il Marocco, in U17 e U18, il neo acquisto del Lecce ha esordito anche nella nazionale svizzera U18 (due presenze) e U19 (due presenze e un gol).