SERIE A – Ultime news e curiosità sul calcio italiano: le favorite e la situazione del Lecce

Questo è un momento fondamentale per il calcio italiano, perché ogni club riorganizza la sua rosa e lo staff tecnico, pianificando gli obiettivi stagionali, anche se la novità riguarda le dimissioni di Spalletti dalla Nazionale Azzurra e la difficoltà di trovare un sostituto, prima di puntare tutto su Gennaro Gattuso. Sul fronte Serie A spopolano sui social le notizie della conferma di Tudor alla Juve e il ritorno di Allegri al Milan.

Nemmeno l’Inter se la passa bene, prendere Chivu in panchina rappresenta una fase di ricostruzione, ma nelle scommesse calcio con le statistiche aggiornate su betfair i Nerazzurri restano i favoriti per la vittoria scudetto.

IL NAPOLI DI CONTE VUOLE FARE IL BIS – La festa scudetto del Napoli è durata da venerdì 23 maggio 2025 fino a lunedì notte, la ciliegina sulla torta è stata la cittadinanza onoraria concessa a Dries Mertens, in arte Ciro, nei giorni scorsi. Il Napoli di Conte ha dimostrato che per vincere c’è bisogno di passione e tanto impegno, il numero di tifosi cresce sempre di più e sicuramente spingeranno in campo i Partenopei per la stagione di serie A e Champions 2025-2026.

IL NUOVO LECCE PUNTA ALLA QUARTA SALVEZZA – Il Lecce è riuscito ad agguantare la terza salvezza consecutiva, ma quest’anno i lupi salentini hanno avuto molte difficoltà in più rispetto ai due anni precedenti. Marco Giampaolo ha già rescisso il contratto, Eusebio Di Francesco è in arrivo e l’obiettivo dei Giallorossi sarà quello di non scivolare oltre la quartultima posizione che apre il limbo della zona retrocessione.

INTER E JUVE: IL MUNDIALITO SARÀ UN TOP O UN FLOP? – La Coppa del Mondo per Club un tempo si chiamava Mundialito e quest’anno Inter e Juve saranno protagoniste ma bisognerà capire se andranno in America per vincere o sarà l’ennesimo flop. I Nerazzurri non se la passano bene dopo la sconfitta contro il PSG in Champions League e neanche i Bianconeri possono vantare uno stato di forma eccezionale. Per quanto riguarda le quote di Serie A, il Biscione resta il favorito alla vittoria dello scudetto quotato a 3, mentre la Vecchia Signora è al terzo posto quotata a 5, dopo il Napoli a 3.5 nelle quote del palinsesto Antepost.

LE ALTRE ITALIANE FAVORITE IN SERIE A E IN UEFA – Tra le quote serie a 2025/2026 e Champions sono ancora Inter e Napoli le italiane che dominano la scena, perché nella competizione più importante a livello Europeo e probabilmente anche mondiale, i Nerazzurri restano i migliori favoriti per la vittoria quotata a 21, mentre I Partenopei sono quotati a 23. Certo, partono da underdog, però queste statistiche lasciano ampio spazio alla speranza, soprattutto per quanto riguarda l’armata azzurra allenata da Antonio Conte. Entrambi questi club in Serie A dovranno scontrarsi non solo contro la Juve per dominare la vetta della classifica, ma anche contro il Milan e la Roma, fortemente intenzionati a vincere lo Scudetto. Se per il Diavolo resta solo una questione di statistica favorevole, per la Magica ci sono tutte le probabilità a favorevoli, in quanto possono vantare un gruppo già costruito e consolidato dal grandissimo Ranieri, che Gasperini dovrà soltanto portare al top.