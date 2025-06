ECCELLENZA – Canosa flop in finale playoff, calano le speranze delle squadre in attesa di ripescaggio

Svanisce in finale il sogno Serie D per il Canosa. Nella finale di ritorno degli spareggi nazionali per le seconde di Eccellenza, i rossoblù sono stati battuti per 3-0 in casa dei siciliani del Gela che sono, così, riusciti a ribaltare la sconfitta per 2-0 subita in terra pugliese otto giorni fa.

Per gli isolani, tre reti negli ultimi 15 minuti di gara: alla mezzora della ripresa Savasta; al 31′ Agudiak; al 45′ ancora Savasta a firmare l’ascesa in Serie D dei padroni di casa.

L’eliminazione del Canosa in finale playoff non è sicuramente una buona notizia per le squadre in attesa di eventuale ripescaggio. Ad oggi, le squadre aventi diritto all’iscrizione alla prossima Eccellenza sarebbero 17:

1. Atl. Acquaviva

2. Atl. Racale

3. Audace Barletta

4. Bisceglie

5. Bitonto

6. Brindisi

7. Canosa

8. Foggia Incedit

9. Galatina

10. Gallipoli

11. N. Spinazzola

12. Novoli

13. Polimnia

14. S. Massafra

15. Taurisano

16. UC Bisceglie

17. Ugento

18. ??

L’eventuale ammissione al campionato di Eccellenza deriverà dalla primaria graduatoria di merito che vede:

– al primo posto: Brilla Campi (società tra le perdenti i playout di Eccellenza – o che non li hanno disputati per la regola dei sette punti – col maggior numero di punti in classifica al termine del campionato 2024/25);

– al secondo posto: Virtus Mola (miglior vincitrice dei playoff di Promozione tra girone A e B);

– al terzo posto: Manduria (seconda tra le perdenti dei playout di Eccellenza);

– al quarto posto: Toma Maglie (peggior vincitrice dei playoff di Promozione tra girone A e B);

– al quinto posto: Corato (terza tra le perdenti dei playout di Eccellenza);

– al sesto posto: San Marco (società vincitrice della Coppa Italia Promozione 2024/25).

Da valutare, oltre ad alcune situazioni di squadre che, pur avendo diritto all’iscrizione, attraversano momenti societari delicati, anche l’eventuale inserimento in Eccellenza del Taranto che dovrebbe ripartire dal massimo campionato dilettantistico regionale dopo l’estromissione dalla scorsa Serie C.