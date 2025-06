BEACH RUGBY – Appia Brindisi trionfa al Salento Beach Rugby Cup: grande festa a Torre San Giovanni

È tornato in scena il Salento Beach Rugby Cup, tappa storica del Trofeo Italiano Beach Rugby, ospitata ancora una volta sulla sabbia del Lido Onda Marina di Torre San Giovanni, marina di Ugento. In una giornata, quella di ieri, coincisa con la Giornata Nazionale dello Sport, quattro formazioni senior si sono sfidate in un torneo all’insegna della competizione e del fair play.

A dominare è stata l’Appia Rugby Brindisi, che ha chiuso il girone con quattro vittorie su quattro e ha poi superato il Trepuzzi Rugby nella finale, conquistando il primo posto. Terza piazza per l’Appia Rugby Sant’Elia, mentre il Salento Rugby, padrone di casa e organizzatore dell’evento, ha chiuso al quarto posto.

Protagonisti anche i più giovani, con una vivace partecipazione delle categorie under 8, 10, 12 e 14, segno della crescita costante del movimento rugbistico giovanile nella regione.

Il circuito pugliese del beach rugby proseguirà il 29 giugno a Trani, con la tappa al Lido Matinelle, per poi culminare nel tradizionale appuntamento del Magna Grecia Beach Rugby Cup, in programma il 12 luglio sempre a Ugento. Un evento simbolo, giunto alla 15ª edizione, che rappresenta l’ultima chance per una squadra pugliese di conquistare l’accesso alla finale nazionale del Trofeo, traguardo mancato dal 2019.