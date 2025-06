LECCE – In arrivo la firma di Di Francesco. Primavera, primo acquisto

È atteso nelle prossime ore il comunicato dell’Us Lecce che ufficializzerà Eusebio Di Francesco come allenatore della squadra giallorossa per la stagioone sportiva 2025/26. Per il tecnico abruzzese si tratta di un ritorno nel Salento, avendo occupato la panchina al Via del Mare nella prima parte della stagione 2011/12, prima di lasciare il suo posto al subentrante Serse Cosmi.

Di Francesco dovrebbe firmare un contratto di un anno con automatico rinnovo in caso di salvezza.

Intanto, il primo ingaggio ufficiale della nuova stagione arriva per la formazione Primavera. Il Lecce ha acquisito il centrocampista danese classe 2006 Gustav Nohr dal Brondby. Anche la Primavera, come la prima squadra, è al momento senza allenatore, dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione con Giuseppe Scurto.