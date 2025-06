NARDÒ – Un secolo di calcio: grande successo per l’evento al Teatro Comunale

Una serata carica di emozioni ha illuminato il Teatro Comunale di Nardò, dove venerdì si è tenuta la celebrazione dei cento anni di storia dell’AC Nardò. Ogni posto occupato, ogni applauso, ogni sguardo rivolto al palco ha testimoniato l’attaccamento profondo della città alla sua squadra, simbolo di identità e orgoglio collettivo.

Durante l’evento sono stati ripercorsi i momenti più significativi della storia granata: dalle vittorie più esaltanti alle sfide più difficili, ogni frammento ha contribuito a costruire l’immagine di un club che va oltre lo sport, rappresentando un vero e proprio patrimonio sociale e culturale per la comunità neretina.

Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo hanno accompagnato la proiezione di immagini storiche e il ricordo dei protagonisti che hanno fatto la storia del club. Ex giocatori, dirigenti e figure simbolo sono stati accolti con affetto e riconoscenza da un pubblico visibilmente commosso.

L’AC Nardò ha voluto esprimere un ringraziamento sentito a tutti i presenti, con un pensiero speciale ai gruppi organizzati “Club Fedelissimi – Sergio Orlando”, “Tabula Rasa 2016” e “Neretini 2017”: “Siete il cuore pulsante del nostro tifo – ha dichiarato la società – la nostra forza, dentro e fuori dal campo. La vostra passione è la linfa che ha acceso il centenario e che continuerà ad accompagnare la nostra maglia granata nei prossimi cento anni”.

Il prossimo appuntamento è per domenica 22 giugno in piazza Salandra. Si ripercorreranno i cento anni di storia granata con chi ha contribuito a scriverne le pagine. In chiusura, concerto di “Io, te e Puccia”.