SERIE C – Ufficiali le date della prossima stagione. La prima (ufficiosa) bozza di girone C

Mentre la stagione sportiva deve ancora concludersi (manca il playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria che completerà i quadri sia di seconda, sia di terza serie), la Lega Pro ha ufficializzato le date del calendario della prossima stagione sportiva che vedrà all’opera anche il Casarano, neopromosso in Serie C dopo lo splendido campionato vinto poche settimane fa nel girone H di Serie D.

Il campionato di Lega Pro comincerà domenica 24 agosto. Unica sosta: 28 dicembre. Previsti tre turni infrasettimanali, ancora da determinare. La stagione regolare si chiuderà domenica 26 aprile.

Prologo del campionato sarà il turno preliminare di Coppa Italia di Serie C, in programma per domenica 17 agosto.

Alla prossima stagione, per ora, mancheranno all’appello Brescia, retrocesso dalla B ma con fallimento in arrivo), Lucchese e Spal. Al posto delle tre dovrebbero subentrare Inter U23, Ravenna e Pro Patria, ma la situazione è in continuo aggiornamento anche perché sulle iscrizioni dovrà esprimersi la Covisoc.

Una primissima – e molto soggetta a cambiamenti – bozza del girone C in cui sarà inserito il Casarano potrebbe essere questa:

1. Audace Cerignola

2. Benevento

3. Campobasso

4. Casarano

5. Casertana

6. Catania

7. Cavese

8. Cosenza

9. Crotone

10. Foggia

11. Giugliano

12. Juventus Next Gen

13. Monopoli

14. Picerno

15. Potenza

16. Salernitana (se perde il playout)

17. Siracusa

18. Sorrento

19. Team Altamura

20. Trapani