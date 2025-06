LECCE – Ritorno al passato: in arrivo le firme di Di Francesco e del preparatore Neri

Il Lecce è pronto ad annunciare il ritorno di Eusebio Di Francesco come allenatore, a 14 anni di distanza dalla sua prima esperienza sulla panchina salentina, interrotta nel dicembre 2011. Come riporta l’edizione odierna del Nuovo Quotidiano di Puglia, l’intesa verbale tra il tecnico abruzzese, Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera è stata raggiunta giovedì scorso.

Il contratto sarà annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza, secondo il modello già utilizzato in passato dal club sia con Luca Gotti, sia con Marco Giampaolo. In queste ore si lavora alla definizione dello staff tecnico: alcune figure saranno scelte da Di Francesco, altre dalla società.

Tra i nomi più accreditati per entrare nello staff c’è Massimo Neri, esperto preparatore atletico leccese con un passato prestigioso al fianco di tecnici come Capello, Lippi e Mazzone, uno degli uomini di fiducia di Di Francesco, sia a Venezia, sia a Frosinone, in organico nella Roma scudettata del 2000/01 quando il prossimo allenatore del Lecce era ancora un calciatore. Neri iniziò la sua carriera proprio nel Lecce ai tempi del presidente Iurlano.

Il ritiro precampionato si terrà quasi sicuramente a Bressanone a metà luglio.

Oltre allo staff, il confronto ha riguardato anche il mercato: si valuteranno le conferme e gli innesti necessari per costruire una squadra adatta al modulo preferito dal tecnico, il 4-3-3, lo stesso proposto durante la sua prima esperienza a Lecce.

Il cambio in panchina potrebbe convincere alcuni giocatori, delusi dalla scorsa stagione, a restare ancora in giallorosso.

Con l’arrivo di Di Francesco, il Lecce si ritrova con tre allenatori a libro paga fino a giugno 2026: Gotti, Giampaolo e appunto l’ex tecnico del Frosinone. Tuttavia, Giampaolo potrebbe liberarsi presto: Pisa e Cremonese stanno valutando il suo profilo.