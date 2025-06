CRONACA – Precipita da sette metri mentre è al lavoro: è morto Razvan Gurau, ex calciatore

Una terribile notizia sconvolge la comunità salentina e, in particolare, il mondo del calcio dilettantistico. Razvan Iulian Gurau, romeno, 25 anni, è morto ieri a Lecce per via di un incidente sul lavoro.

Il fatto di cronaca nera si è svolto ieri a Lecce attorno alle 13. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione in un edificio di viale Leopardi per conto di una ditta leccese; si trovava in quota, legato ad una fune, per pulire alcune vetrate dello stabile. La corda, però, si è spezzata, facendo precipitare lo sfortunato da un’altezza di sette metri circa. Lo schianto è stato fatale e vano è stato il tentativo, da parte di un suo collega, si cercare di afferrarlo. Gurau viveva a Lizzanello da tempo, era sposato e lascia la moglie incinta, in proconto di partorire a breve.

Appassionato di calcio, Gurau era stato tesserato, in passato, con Novoli, Veglie, Galatina e Gallipoli Football.

—

Alla sua famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze.