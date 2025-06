LECCE – Interrotto il rapporto con Giampaolo: la nota del club

Finisce dopo sette mesi il rapporto lavorativo tra Marco Giampaolo e l’Us Lecce. Com’era nell’aria, il club di via Costadura ha deciso di rinunciare alle prestazioni dell’allenatore abruzzese anche per la prossima stagione. Il contratto di Giampaolo prevedeva l’automatico rinnovo in caso di salvezza. Salvezza è stata ma, evidentemente, le perplessità in casa Lecce hanno avuto la meglio sui pro.

Ufficializzato il giorno di San Martino 2024, in sostituzione dell’esonerato Luca Gotti, Giampaolo, alla guida del Lecce, ha collezionato sei vittorie, sette pareggi e 13 sconfitte, con una media punti di 0,96 che, alla fine, è stata sufficiente per cogliere la salvezza, sebbene all’ultima giornata ma compiendo un miracolo sportivo in casa della Lazio, giocando in dieci per tutto il secondo tempo.

Giampaolo passerà alla storia del Lecce come il tecnico che ha firmato il record della terza salvezza consecutiva, mai successo prima in 117 anni di storia calcistica del club. L’allenatore, purtroppo, passerà anche come colui che ha dovuto gestire il gruppo-squadra nel momento, terribile, della scomparsa di Graziano Fiorita.

La nota ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l’augurio per le migliori fortune professionali”.