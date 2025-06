LECCE – Primavera, al capolinea anche la panchina di Scurto: la nota ufficiale

Dopo Giampaolo, l’Us Lecce rinuncia ufficialmente anche alle prestazioni di Giuseppe Scurto, mister della Primavera. Arrivato a fine giugno del 2024, Scurto ha guidato la squadra giovanile giallorossa ad una – tutto sommato – comoda salvezza, mancando decisamente la zona playoff. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno del 2026.

La nota del club di via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Giuseppe Scurto, in quest’ ultimo campionato alla guida della formazione Primavera 1.