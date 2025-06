SERIE A

Classifica finale: Napoli 82 – Inter 81 – Atalanta 74 – Juventus 70 – Roma 69 – Fiorentina e Lazio 65 – Milan 63 – Bologna 62 – Como 49 – Torino e Udinese 44 – Genoa 43 – Verona 37 – Cagliari e Parma 36 – Lecce 34 – Empoli 31 – Venezia 29 – Monza 18.

Verdetti Serie A: Napoli campione d’Italia; Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League; Roma e Bologna in Europa League; Fiorentina in Conference League; Empoli, Venezia e Monza retrocesse in Serie B.

—

SERIE B

Classifica finale: Sassuolo 82 – Pisa 76 – Spezia 66 – Cremonese 61 – Juve Stabia 55 – Catanzaro e Cesena 53 – Palermo 52 – Bari 48 – Sudtirol 46 – Modena e Carrarese 45 – Reggiana e Mantova 44 – Frosinone 43 – Salernitana 42 – Sampdoria 41 – Brescia (-4) e Cittadella 39 – Cosenza (-4) 30.

Verdetti Serie B: Sassuolo, Pisa (direttamente) e Cremonese (via playoff) promosse in Serie A; playout Sampdoria-Salernitana (andata 15, ritorno 20 giugno); Brescia, Cittadella e Cosenza retrocesse direttamente in Serie C.

—

SERIE C

GIRONE A

Classifica finale: Padova 86 – LR Vicenza 83 – FeralpiSalò 72 – Albinoleffe e Renate 60 – Giana Erminio, Trento e Atalanta U23 57 – Virtus Verona 56 – Arzignano Valchiampo 53 – Novara (-2) 52 – Alcione Milano 47 – Lecco 43 – Pergolettese e Lumezzane 42 – Triestina (-5) 39 – Pro Vercelli 37 – Pro Patria 34 – Caldiero Terme 33 – UC Clodiense 21.

GIRONE B

Classifica finale: Virtus Entella 83 – Ternana (-2) 74 – Torres 68 – Pescara 67 – Arezzo 64 – Vis Pesaro 58 – Pineto 57 – Pianese 53 – Rimini (-2) 51 – Pontedera e Gubbio 48 – Perugia 47 – Carpi 44 – Campobasso 43 – Ascoli 40 – Lucchese (-6) 39 – Spal (-3) 35 – Milan Futuro 34 – Sestri Levante 31 – Legnago 29.

GIRONE C

Classifica finale: Avellino 75 – A. Cerignola 67 – Monopoli 57 – Crotone 54 – Catania (-1) 53 – Benevento 52 – Potenza 49 – AZ Picerno 48 – Juventus Next Gen 44 – Giugliano 43 – Trapani e Cavese 41 – Team Altamura 37 – Sorrento 35 – Latina 34 – Casertana 32 – Foggia 31 – Messina 25 – Turris e Taranto escluse.

Verdetti Serie C: Padova, Virtus Entella, Avellino (direttamente) e Pescara (via playoff) promosse in Serie B; UC Clodiense, Legnago (direttamente), Pro Patria, Caldiero Terme, Milan Futuro, Sestri Levante e Messina (via playout) retrocesse in Serie D.