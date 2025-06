SERIE D GIRONE H

Classifica finale: Casarano 74 – Nocerina 70 – Martina 62 – F. Andria 57 – Fasano 50 – Matera 49 – Virtus Francavilla e Nardò 47 – Ischia 45 – Palmese e Gravina 42 – Francavilla in S. e Acerrana 41 – Ugento 37 – Manfredonia 35 – Brindisi 27 (-14) – Angri 26 – Costa d’Amalfi 20.

Verdetti: Casarano promosso in Serie C; Nocerina vincitrice dei playoff; Ugento (via playout), Brindisi, Angri e Costa d’Amalfi retrocessi in Eccellenza.

ECCELLENZA

Classifica finale: Barletta 83 – Galatina 69 – Polimnia 67 – Bisceglie 65 – Canosa 63 – Atl. Acquaviva 62 – N. Spinazzola e Gallipoli (-1) 55 – S. Massafra (-3), Bitonto e Novoli 54 – UC Bisceglie 53 – Atl. Racale e Foggia Incedit 52 – Brilla Campi e Manduria (-9) 44 – Corato (-5) 41 – Molfetta 24 – Ginosa 19 – Arboris Belli 15.

Verdetti: Barletta promosso in Serie D; Canosa vincitore dei playoff (poi eliminato negli spareggi nazionali) – Brilla Campi, Manduria, Corato, Molfetta, Ginosa e Arboris Belli retrocessi in Promozione.

PROMOZIONE GIRONE A

Classifica finale: Audace Barletta 88 – Virtus Mola 79 – San Marco 76 – Virtus Palese 70 – Lucera 51 – Real Siti e Soccer Trani 49 – Cosmano Sport 47 – S. Stornara (-1) 46 – Don Uva, Bitritto Norba e San Severo 45 – Borgorosso Molfetta 44 – Virtus Bisceglie 42 – FC Santeramo 41 – FC Capurso 32 – Troia 11 – Molfetta Sportiva (-3) -3.

Verdetti: Audace Barletta promosso in Eccellenza; Virtus Mola vincitore dei playoff; FC Santeramo (via playout), FC Capurso, Troia e Molfetta Sportiva retrocesse in Prima Categoria.

PROMOZIONE GIRONE B

Classifica finale: Taurisano 79 – Otranto 75 – Virtus Matino e A. Toma Maglie 69 – Leverano e Terre di Acaya e Roca 66 – Sava 55 – Trepuzzi (-2) 46 – Copertino 42 – Carovigno 40 – Rinascita Refugees (-18) e Real Putignano 37 – Mesagne 35 – V. Locorotondo 33 – RS Crispiano 29 – Atl. Tricase 27 – Grottaglie (-4) 18 – Veglie 10.

Verdetti: Taurisano promosso in Eccellenza; A. Toma Maglie vincitore dei playoff; RS Crispiano (via playout), Atl. Tricase, Grottaglie e Veglie retrocesse in Prima Categoria.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Classifica finale: Canusium 64 – Atl. Gargano 60 – Atl. Apricena 57 – V. San Ferdinando 54 – Triggiano 42 – Sporting Manfredonia 38 – Ideale Bari 33 – Olimpia Bitonto 29 – Audace Cagnano 27 – Uniti per Cerignola e GC San Severo 23 – Sporting Apricena 22 – Real San Giovanni 2.

Verdetti: Canusium promosso in Promozione; Atl. Apricena vincitore dei playoff; GC San Severo (via playout) e Real San Giovanni retrocesse in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA GIRONE B

Classifica finale: Ostuni 65 – Noicattaro 58 – Rinascita Rutiglianese 52 – Soccer Team Fasano 50 – Ceglie (-4) 49 – Latiano 39 – Pol. Noci 35 – San Vito 31 – Giovani Cryos 29 – Real Mottola (-8) 24 – Cedas Avio Brindisi 17 – Hellas Laterza e Castellana 16 – G. Palagianello 11.

Verdetti: Ostuni promosso in Promozione; Noicattaro vincitore dei playoff; G. Palagianello (via playout) retrocesso in Seconda Categoria.

PRIMA CATEGORIA GIRONE C

Classifica finale: Polis Bagnolo 60 – Squinzano 59 – F. Taviano 55 – Ruffano e Capo di Leuca 53 – Don Bosco Manduria 47 – Pol. Galatone 32 – Cursi 31 – V. San Pancrazio 29 – N. Avetrana 25 – Giallorossi Aradeo 24 – Galatone Calcio 16 – Vaste Poggiardo 14 – Carosino 10.

Verdetti: Polis Bagnolo promosso in Promozione; Squinzano vincitore dei playoff; Galatone Calcio (via playout) e Carosino retrocessi in Seconda Categoria.

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Classifica finale: Michele Biancofiore 52 – Real Olimpia Terlizzi 51 – Real Zapponeta 42 – Eagles Bisceglie 41 – Audace Asoli Satriano 40 – Marconi Ischitella 36 – Soccer Ruvo 30 – Real Rodi Garganico (-1) 21 – Red Heart Sannicandro Garganico (-1) 20 – Bovino (-1) e Accademia Calcio Monte 18 – Elce (-1) 8.

Verdetti: Michele Biancofiore promosso in Prima Categoria; Real Zapponeta vincitore dei playoff; Virtus Stornarella ritirato.

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Classifica finale: Virtus Erchie e C.D. Avetrana 69 VC Mesagne 53 – Bitetto 52 Avanti Altamura e San Giorgio 48 – Real Sannicandro 46 – Pro Gioia 45 – Atl. Pezze 31 – Dimateam 29 – Pro Massafra 26 – Arcobaleno Triggiano 24 – TAF Ceglie Messapica 21 – Kids Club Conversano 19 – New Team Cellamare 14.

Verdetti: Virtus Erchie (via spareggio) promosso in Prima Categoria; C.D. Avetrana vincitore dei playoff; New Team Cellamare retrocesso in Terza Categoria.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C

Classifica finale: Supersano 59 – Atl. Carmiano Magliano 58 – Soccer Dream Parabita 50 – Real Cellino 49 – Valesio Sport Torchiarolo e Soleto 48 – Kalè Polis Gallipoli 39 – San Donaci 33 – C.D. Poggiardo 32 – Spongano 31 – Presicce Acquarica (-1) 28 – Real Neviano 18 – Soccer Green Surbo 11 – Gioventù Calcio Muro 10.

Verdetti: Supersano promosso in Prima Categoria; Atl. Carmiano Magliano vincitore dei playoff; Gioventù Calcio Muro retrocesso in Terza Categoria.

TERZA CATEGORIA BAT

Classifica finale: Pol. Trani 35 – Virtus Andria 27 – Virtus Molfetta 25 – Trani 22 – Trinitapoli 20 – Borgovilla 12 – New Carpediem 11 – Atl. Bisceglie 10.

Verdetti: Pol. Trani promosso in Seconda Categoria; Virtus Molfetta vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA BARI

Classifica finale: La Bari Sportiva 34 – Monospolis 23 – Libertu Bari e F. Acquaviva 22 – Academy Giovinazzo 21 – Fulgor Molfetta 20 – Sport Giovanile Molfetta 8 – Terribile Soccer (-2) -1.

Verdetti: La Bari Sportiva promossa in Seconda Categoria; Monospolis vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA BRINDISI

Classifica finale: Fasano 52 – Atl. Palagiano e Monteiasi 50 – Sporting Latiano 44 – Oria 37 – Atl. Martina 33 – Casale 24 – United Grottaglie 22 – Real San Pietro Vernotico e Nitor 21 – Paradiso 12 – Leone Soccer Tuturano 7.

Verdetti: Fasano promosso in Seconda Categoria; Atl. Palagiano vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA FOGGIA

Classifica finale: Sant’Agata di Puglia 74 – Virtus Sammarco 57 – Atl. Foggia 55 – Sporting Torremaggiore 54 – Universal Foggia 46 – Virtus Calcio Foggia e Herdonia 43 – Virtus Carpino 35 – Audax San Severo 21 – Peschici 20 – Punto Foggia 18 – Orta Nova 14 – Gargano Academy 5.

Verdetti: Sant’Agata di Puglia promosso in Seconda Categoria; Virtus Sammarco vincitore dei playoff.

TERZA CATEGORIA LECCE

Classifica finale: C.D. Melissano 64 – Pol. Martius 52 – Atl. Salve 47 – Castrignano D.G. 46 – Lizzanello 45 – V. Collepasso 36 – Seclì 35 – S. Guagnano 34 – Andrano Castiglione 27 – Armando Picchi Specchia e Sannicola 25 – Club Salento Lecce 24 – Calimera 18.

Verdetti: C.D. Melissano promosso in Seconda Categoria; Pol. Martius vincitore dei playoff.

