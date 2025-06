LECCE – Da Giampaolo a Di Francesco: cosa cambierà?

Il Lecce dopo la sofferta salvezza conquistata lo scorso anno e soltanto all’ultima giornata, ha deciso di cambiare allenatore. Marco Giampaolo infatti, non sarà riconfermato sulla panchina dei salentini e al suo posto (si attende solo l’ufficialità), arriverà dal Venezia Eusebio Di Francesco. A seguito di ciò, è lecito domandarsi che Lecce sarà e quale schema adotterà il nuovo tecnico.

LECCE RINGRAZIA GIAMPAOLO E GUARDA AVANTI – Marco Giampaolo la scorsa stagione è subentrato a Luca Gotti firmando un contratto in scadenza a giugno 2025 e con rinnovo in caso di salvezza. Quest’ultima, il tecnico italiano ma nativo a Bellinzona in Svizzera, l’ha ottenuta nonostante la squadra abbia realizzato solo 27 reti per cui è stato anche il peggiore attacco della Serie A. Nonostante l’obiettivo centrato, a Marco Giampaolo il dt salentino Pantaleo Corvino ha comunicato che per la prossima stagione, la società ha puntato sul pescarese Eusebio Di Francesco che ha appena terminato la sua esperienza a Venezia culminata con la retrocessione dei lagunari. Giampaolo amante del 4-2-3-1 nella sua breve esperienza sulla panchina del Lecce per salvarlo, ha però preferito optare un 4-3-3 equilibrato e che pare sia il nuovo credo del tecnico italo-svizzero per il futuro, indipendentemente se sarà scelto per allenare in Serie A, in quella cadetta o all’estero.

COME CAMBIERÀ IL LECCE CON DI FRANCESCO IN PANCHINA? – I tifosi del Lecce sembrano entusiasti di avere come nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, poiché è un amante sfegatato di quel 4-3-3 che l’ex Giampaolo ha adottato e che ha portato buoni frutti, ossia ha permesso alla compagine salentina di restare in serie A. Il tecnico pescarese tuttavia non disdegna altre idee di gioco come si evince dal 4-2-3-1 e dal 4-4-2 che ha sperimentato quando da subentrato ha allenato il Pescara. Il primo modulo è tuttavia quello preferito poiché, come ha più volte ribadito nelle interviste, gli piace molto in quanto consente di avere forza e qualità in fase offensiva, e una buona copertura dal centrocampo alla difesa. Il tecnico abruzzese adotterà quindi uno degli schemi di gioco appena descritti, e il più frequente sarà ovviamente subordinato al parco giocatori che la società salentina gli metterà a disposizione, elemento su cui si stanno concentrando anche gli osservatori in cerca di indizi utili per formulare valutazioni e pronostici vincenti in vista della prossima stagione.

COME SI SVILUPPA IL 4-3-3 DI DI FRANCESCO? – Quando nel calcio si parla dello schema 4-3-3 si intende rispettivamente una linea con quattro difensori, tre centrocampisti e tre punte. Eusebio Di Francesco tuttavia preferisce adottarlo secondo le sue idee. Nello specifico esige che lo spazio dall’area di rigore alla zona mediana del campo risulti leggermente più stretto e con l’utilizzo di jolly scelti tra un centrale difensivo, un metodista e un attaccante. Il tecnico pescarese inoltre ama molto sfruttare anche il portiere, in quanto lo ritiene fondamentale per orchestrare le ripartenze specie se ha piedi buoni e sa far inserire proprio uno dei suddetti jolly.

Infine, la dottrina calcistica di Eusebio Di Francesco, si basa anche sul ruolo del terzino destro che deve saper contrastare il dirimpettaio, e allo stesso tempo aggredirlo in caso di palla persa. Queste idee di gioco, se impostate correttamente e con gli uomini giusti, potrebbero dare ottimi risultati, soprattutto per il fatto che il tecnico abruzzese nelle sue esperienze alla guida del Sassuolo e della Roma ha dato il meglio. Con la società emiliana ha infatti ottenuto una miracolosa salvezza nella prima stagione della sua storia in Serie A, e dopo una partenza shock con sconfitte altisonanti. Alla guida dei giallorossi capitolini invece nell’anno 2017-2018 è riuscito ad arrivare in semifinale di Champions League eliminando a sorpresa il Barcellona di un certo Lionel Messi e, concludendo il campionato al terzo posto, con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare della stagione.