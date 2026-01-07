LECCE – Primavera fuori dalla Coppa Italia: tris del Sassuolo, esordio per Staszak

Dopo aver battuto in casa l’Inter, domenica scorsa, il Lecce Primavera saluta la Coppa Italia agli ottavi di finale, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Sassuolo.

Giallorossi in inferiorità numerica dal 63′ per l’espulsione di Pehlivanov, quando già erano sotto di un gol segnato da Acatullo al 10′; le altre due reti emiliane sono arrivate grazie a Daldum al 66′ e a Kulla al 72′. Ha esordito il neo arrivato Staszak.

Il prossimo impegno in campionato per i ragazzi di Simone Schipa sarà la trasferta sul campo dell’Atalanta, in programma lunedì 12 alle 11.

—

IL TABELLINO

SASSUOLO-LECCE 3-0

RETI: 10′ Acatullo, 66′ Daldum rig., 71′ Kulla

SASSUOLO: Gori, Costabile, Seminari, Campani (81′ Brugnoli), Sibilano, Daldum (70′ Kulla), Mussini (81′ Cardascio), Appiah, Gila, Acatullo, Barry. A disposizione: Lungo, Nyarko, Frangella, Amendola, Petito, De Dominicis, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Emiliano Bigica.

LECCE: Penev, Dalla Costa (81′ Perrone), Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Staszak (70′ Kozarac), Milojevic, Onyemachi (61′ Esposito), Esteban (81′ Rashidi), Calame (81′ Spinelli). A disposizione: Lupo, Bargallo, Persano, Cavalletti, Longo, Palmieri. Allenatore: Simone Schipa.

ARBITRO: Aloise di Voghera.

NOTE: ammoniti Daldum, Appiah (S), Kozarac (L); espulso al 63′ Pehlivanov (L).