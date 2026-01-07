LECCE – Sticchi Damiani: “Stanchi, poco cinici e in emergenza, soprattutto a centrocampo ma elogi a tutti”

Il presidente Saveri Sticchi Damiani ha parlato a fine Lecce-Roma commentando la sconfitta della sua squadra.

“Oggi gli episodi non ci sono stati favorevoli, la Roma ha fatto due gol con due tiri. Noi sullo 0-1 abbiamo avuto l’occasione importante con Pierotti ma non siamo stati cinici come loro. La nostra prova è stata sicuramente condizionata dalla stanchezza, non era la solita squadra, c’è stata un bel po’ di imprecisione. Purtroppo, abbiamo giocato a distanza di poche ore dalla precedente partita di Torino dove abbiamo fatto una battaglia, è stata una partita dispendiosa e abbiamo avuto un rientro complicato tornando a casa alle sei del mattino, pur avendo un volo privato. La squadra non ha potuto riposare, molti erano sotto tono. In questo periodo poi affrontiamo l’emergenza a centrocampo e non abbiamo potuto far respirare chi a Torino aveva dato tutto. La partita col Parma? Potremo sicuramente riposare qualche giorno in più perché non ci saranno viaggi della speranza da affrontare. Partite così ravvicinate favoriscono le squadre che hanno rose più profonde. Noi stiamo cercando di avere questa profondità ma ora siamo in emergenza soprattutto a centrocampo con le assenze di Berisha, Coulibaly, Morente e anche Pierret che manca da tanto tempo. Devo elogiare però tutti, anche chi è sembrato sotto tono”.

(calciolecce.it)