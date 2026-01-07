AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 11ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 11
Poggiardo-Alixias 2-0
Atl. Ascla Tiggiano-Presicce Acquarica 3-1
Salento Over Seclì-E. Coluccia Cutrofiano 3-0
FC Castrignano-FC Galatone 0-3
Pol. Uxentum-Aradeo 0-4
Salve/Morciano-C-D. Melissano 4-3
Galatone Romidò-City Gas Revolution 6-4
CLASSIFICA
Poggiardo 30
FC Galatone 22
Salento Over Seclì 21
C.D. Melissano 21
Alixias 19
Atl. Ascla Tiggiano 18
FC Castrignano 15
Galatone Romidò 15
Fatac Scorrano 13
Aradeo 12
E. Coluccia Cutrofiano 12
City Gas Revolution 7
Presicce-Acquarica 6
Salve/Morciano 3
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 12
Atl. Ascla Tiggiano-Salve/Morciano 10/01 h 18
Aradeo-Fatac Scorrano 10/01 h 15
C.D. Melissano-Galatone Romidò 10/01 h 15
Salento Over Seclì-City Gas Revolution 10/01 h 15
Pol. Uxentum-E. Coluccia Cutrofiano 10/01 h 14.30
Presicce Acquarica-FC Castrignano 12/01 h 20.30
Poggiardo-FC Galatone 12/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
13 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
9 RETI: Attanasi A. (Galatone Romidò), Greco D. (Galatone Romidò), Montefusco M. (Poggiardo)
(…)