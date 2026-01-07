BASKET C/m – Guido allo scadere, LSB Lecce batte in volata Nardò nel derby salentino e balza in vetta

La tripla sul suono della sirena realizzata da Alessandro Guido ha fatto esplodere il Pala San Giuseppe da Copertino. Una bomba da tre giunta allo scadere che ha regalato la vittoria alla Cce Lsb Lecce, in occasione del derby contro Nardò giocatosi sabato sera a Lecce dinanzi ad una bellissima cornice di pubblico. Guido ha fissato il risultato sul 68-67 al termine di una gara molto equilibrata tra due squadre che hanno dominato il girone d’andata del campionato maschile interregionale di serie C.

Per gli uomini di coach Michelutti si è trattata dell’11esima vittoria consecutiva giunta al giro di boa di una regular season sempre più entusiasmante. Il successo ottenuto ai danni dei ragazzi di coach Battistini, ha consentito alla squadra del presidente Sandro Laudisa di guadagnare il primo posto della classifica a quota 22 punti. Sugli scudi le prestazioni di Zalalis, Cantagalli e Guido, autori rispettivamente di 24, 17 e 14 punti. Un bottino di 55 punti diviso per 3, figlio del grande lavoro di squadra e di una solidissima fase difensiva.

Nonostante l’assenza sul parquet di capitan Mocavero, i padroni di casa sono riusciti nell’impresa di battere una squadra, fin qui imbattuta, con la forza del collettivo sublimato da un grande spirito di abnegazione. Quella di sabato sera è stata una gara tirata e molto combattuta, ma soprattutto corretta sia in campo che sugli spalti. “Al di là del risultato – commenta coach Daniele Michelutti a fine gara – questa partita è stata un bellissimo spot per la pallacanestro grazie ad una meravigliosa cornice di pubblico. Sapevamo che era una partita dal valore diverso perché poteva permetterci di laurearci campioni d’inverno. E così è stato. Il tiro di Guido alla fine è stato determinante, ma durante la gara le due squadre hanno dimostrato di meritare il posto che ricoprono in classifica. I ragazzi ci hanno creduto per tutta la partita e hanno difeso come gli assatanati. Adesso parte il girone di ritorno che è un altro campionato. Tutte le squadre proveranno ad alzare il livello per raggiungere i propri obiettivi – conclude il tecnico friulano -. E il nostro è quello di arrivare ai play off nel migliore modo possibile”. Dopo la vittoria al fotofinish contro Nardò, la Cce Lsb Lecce tornerà ad allenarsi in vista della prima giornata del girone di ritorno, in programma sabato prossimo al Pala San Giuseppe di Copertino contro l’Sssi Brindisi, con palla a due alle 18.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – A9 Nardò 68-67

(15-12, 32-32, 49-42)

Cce Lsb Lecce: Cantagalli 17, Guido 14, Zalalis 24, Fracasso, Vidakovic 2, Tirtyshnik 8, De Giovanni, Pallara 3, Busetta, Mocavero, Cruciani, F. Laudisa. All. Michelutti.

A9 Nardò: Francone, Kebe 9, Zustovich 3, Gramazio 11, Baldasso 11, Stonkus 22, Tinto, Facciolà 2, Montinaro, Barel 9, Leopizzi, Gigli. All. Battistini.

(US Lsb Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 13): LSB Lecce-Nardò 68-67, Francavilla-Molfetta 79-70, Monteroni-MS Mesagne 103-50, Corato-Monopoli 60-52, Barletta-Cus Foggia 91-80, NV Mesagne-Assi Brindisi 100-64.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 22 – NV Mesagne 18 – NM Corato 14 – Molfetta, Assi Brindisi, Ceglie, Monteroni 12 – Monopoli, Francavilla 10 – Cus Foggia 6 – Barletta 4 – MS Mesagne 2.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): LSB Lecce-Assi Brindisi, Corato-Cus Foggia, Ceglie-MS Mesagne, Barletta-Nardò, Monteroni-Monopoli, NV Mesagne-Molfetta.