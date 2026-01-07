VOLLEY – A2/f, A2/m, A3/m: risultati 04.01.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 16): Costa Volpino-Melendugno 3-2, Marsala-Club Italia 1-3, Roma-Concorezzo 1-3, Messina-Trentino 1-3. Riposa Casalmaggiore.

CLASSIFICA: Costa Volpino 38 – Trentino, Melendugno 30 – Roma 28 – Messina, Concorezzo 16 – Marsala 14 – Club Italia 13 – Casalmaggiore 10.

PROSSIMO TURNO (11/01): Melendugno-Trentino, Costa Volpino-Club Italia, Roma-Marsala, Casalmaggiore-Messina. Riposa Concorezzo.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): Offanengo-Fasano 0-3, Modena-Imola 0-3, Talmassons-Altafratte 1-3, Altamura-Altino 3-1, Valsabbina-Busto Arsizio 3-0.

CLASSIFICA: Talmassons 38 – Valsabbina, Altafratte 31 – Busto Arsizio 22 – Altino 19 – Fasano 18 – Altamura 17 – Imola 16 – Offanengo 13 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (10-11/01): Altino-Offanengo, Altafratte-Modena, Fasano-Talmassons, Busto Arsizio-Altamura, Imola-Valsabbina.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 13): Pordenone-Sorrento 3-0, Brescia-Portoviro 3-0 Aversa-Siena 2-3, Catania-Taranto 0-3, Pineto-Ravenna 3-1, Fano-Lagonegro 3-2, Macerata-Cantù 3-2.

CLASSIFICA: Pordenone 32 – Pineto 29 – Ravenna 28 – Aversa 26 – Brescia 25 – Lagonegro 19 – Siena 18 – Sorrento 17 – Catania 16 – Macerata, Fano, Taranto 15 – Portoviro 10 – Cantù 8.

PROSSIMO TURNO (11/01): Lagonegro-Pordenone, Portoviro-Ravenna, Macerata-Catania, Siena-Pineto, Taranto-Fano, Aversa-Cantù, Brescia-Sorrento.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 10): Napoli-Gioia del Colle 0-3, Terni-Sabaudia 1-3, Aurispa-Castellana Grotte 0-3, Modica-Campobasso 3-1, Reggio Calabria-Galatone 3-0.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 26 – Reggio Calabria 24 – Sabaudia 18 – Campobasso, Modica 16 – Gioia del Colle, Aurispa Lecce 15 – Galatone 8 – Terni 7 – Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (17-18/01): Castellana Grotte-Reggio Calabria, Galatone-Modica, Gioia del Colle-Aurispa Lecce, Sabaudia-Napoli, Campobasso-Terni.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv perde 3-0 con la capolista Castellana nella prima giornata di ritorno del Girone Blu di A3. Coach Giuseppe Ambrosio schiera il seguente sestetto: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

L’inizio è equilibrato: Aurispa Dfv guadagna un discreto vantaggio ma si fa subito raggiungere (5-5). Le due squadre rispondono colpo su colpo e il risultato rimane in bilico (10-10). Mazzone mette a terra un bel pallonetto, il primo tempo di Mellano trova il mani out e l’attacco di Zornetta si insacca tra le mani del muro e la rete, ma Castellana risponde puntualmente e mantiene il pari (15-15). Un paio di infrazioni consentono agli ospiti di allungare, Mazzone colpisce con una diagonale stretta e Mellano vince una freeball, ma gli avversari trovano un ace fortunoso e coach Ambrosio chiama timeout (18-21). Nonostante la ricezione di Castellana sia attentissima, nulla può sull’attacco in lungolinea di Santangelo, ben smarcato da Bernardis (19-22). Coach Barbone chiede preventivamente il tempo tecnico ma Aurispa Dfv trova il clamoroso pareggio grazie all’ottimo turno di battuta di Bernardis e agli attacchi di Santangelo e Zornetta (23-23). Lo stesso Santangelo vince una contesa sottorete e, con un set point a favore dei salentini, coach Barone chiede timeout. Casaro e compagni riescono, però, a ribaltare il punteggio e a chiudere il set a loro favore (25-27).

Un ace di Casaro e un attacco di seconda di Cappadona manda subito avanti Castellana (2-5). Aurispa Dfv ricuce con due attacchi di Santangelo e un muro di Zornetta, prima del mani out dello stesso Santangelo che manda i salentini sul +1 (8-7). Nonostante l’asse Bernardis-Grottoli funzioni, Castellana torna in vantaggio e lo rimpingua grazie a un grande turno di battuta di Casaro, autore anche di due ace (10-15). Coach Ambrosio, dopo un infruttuoso timeout, prova a mischiare le carte con l’inserimento di Orto e Marsella al posto di Mazzone e Bernardis. I punti di Santangelo e Orto non rallentano Castellana che, sul servizio di Boscardini, allunga ulteriormente (13-19). Due punti di Zornetta rendono meno ampio lo svantaggio e il monster block di Grottoli rinfocola le speranze di rimonta. Un muro del neoentrato Murabito e il mani out di Santangelo riapre il set e coach Barbone chiama il timeout (20-22). Santangelo trova la diagonale vincente sulla riga ma Castellana risponde colpo su colpo e mantiene il vantaggio sino al punto decisivo (23-25).

L’inizio del terzo set è sempre appannaggio di Castellana ma i salentini reagiscono con orgoglio e, con due mani out di Santangelo, trovano il pari (6-6). Si avanza punto su punto: agli attacchi di Iervolino rispondono Grottoli e Zornetta (9-10). La capolista non sbaglia quasi niente e, sull’irresistibile turno di battuta di Casaro, si porta sul +4 redendo vani anche i correttivi che coach Ambrosio cerca di apportare durante il timeout (12-16). Mazzone rientra in campo rilevando Orto e trova subito l’attacco in diagonale, poi arriva il primo tempo di Murabito su un buon suggerimento di Marsella ma è un fuoco di paglia. Castellana torna a colpire, incrementando il vantaggio e spingendo coach Ambrosio a chiedere l’ultimo timeout (15-21). I segnali di resa di Aurispa Dfv diventano sempre più palpabili e Castellana ne approfitta sfruttando gli errori dei salentini e chiudendo il match con un attacco di Iervolino (19-25).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Castellana Grotte 0-3

(25-27; 23-25; 19-25).

Aurispa Dfv: Mazzone 5, Tommasi, Bernardis, Santangelo 21, Russo, Donati, Marsella, Grottoli 7, Murabito 2, Orto 3, Zornetta 14, Mellano 1, Quarta. All. Ambrosio.

Castellana Grotte: Cappadona 5, Brucini 2, Pasquali 5, Casaro 11, Iervolino 14, Orlando Boscardini 6, Guadagnini (L), Picchi, Chiapello 8, Reale, Pavani, Santostasi (L), Barretta. All. Barbone

Arbitri: Erman, Colucci.

—

(US Volley Galatone, Piero de Lorentis) – Lascia il PalaCalafiore di Reggio Calabria una Green Volley battagliera, mai arrendevole e sempre in partita nei tre parziali, fino alle accelerate finali (23-21 ,23-21 22-20) impresse da Saitta per il suo capitano Laganà che ne hanno decretato la sconfitta.

È stata una gara equilibrata, molto tattica nelle distribuzioni dei due registi che si sono avvalsi di buone percentuali ricettive per diversificare le finalizzazioni su tutto il fronte di attacco. Ma altrettanto attente sono state le prime linee nel fondamentale del muro, consentendo azioni difensive e contrattacchi pericolosi. Lo dimostrano i continui cambi palla e i break mai determinanti nel punteggio, tali da far pensare a strappi decisivi per l’una o per l’altra formazione.

Unica eccezione un’importante fase break della Green Volley nel secondo set quando, dimostrando coraggio ed aggressività, sul punteggio di 21-17 ha operato un +4 con una “pipe” di Frage, un muro di De Col, un ace di Padura ed una conclusione di Giuliani (21-21) che avrebbero meritato un finale diverso, poi fallito per una serie di errori generati da una stanchezza più mentale che fisica.

Gli applausi dei tifosi granata oltre che omaggiare i propri beniamini, saldamente accodati alla capolista Castellana, hanno reso merito ad una Green Volley che ha dimostrato di non meritare il divario di 16 punti che la separa dalla Domotek.

Non fanno classifica però gli elogi degli avversari che condannano ancora i salentini al terz’ultimo posto, sia pure con una graduatoria congelata nel punteggio e nelle posizioni dopo la gara odierna tra Gaia Napoli e Gioia del Colle.

Ora degli atteggiamenti e della coralità agonistica espressi in terra calabra, dovrà farne tesoro la squadra salentina, a cominciare da domenica 18 gennaio quando sarà ospite del gruppo di mister Licchelli un’Avimecc Modica che con un bottino di 16 punti è al quinto posto in classifica.

Esaminando lo scout della gara che assegna a Padura Diaz la menzione di miglior realizzatore della partita (22 punti) con una percentuale di attacco del 56%, seguito a ruota da un Miraglia efficace (50%), spicca una ritrovata capacità nel fondamentale della ricezione (59% positiva ed un 38% perfetta): a vantaggio di una distribuzione meno scontata che ha consentito ad Aloisi di mettersi in proprio in alcune circostanze.

Le note dolenti riguardano il numero di errori commessi ben 32, cumulativi di 19 servizi sbagliati, contro i 13 della formazione calabrese comprensivi di 9 errori in battuta, che sicuramente hanno compromesso il risultato soprattutto nel secondo parziale.

La gara con Modica dunque potrà dire e dare indicazioni sul futuro dei salentini, visti in netta ripresa sul piano motivazionale e fisico.

IL TABELLINO

DOMOTEK REGGIO CALABRIA-GREEN VOLLEY GALATONE 3-0

(25-22, 25-22, 25-21)

Reggio Calabria: De Santis (L), Mancinelli 8, Presta 6, Lopetrone (L), Saitta 2, Motta, Innocenzi 3, Ciaramita, Laganà 15, Lazzaretto 9, Rigirozzo, Parrini, Spinello, Guarenti Zappoli. All. Antonio Polimeni, vice all. Sergio Dal Pozzo.

Batt. Sbagl. 9 Batt. Punto 2 Ric. Pos. 50% perf.29% Muri punto 11 Muri sub. 8 Perc. attacco 41%

Galatone: De Giorgi, Giuliani 12, Musardo 1, De Col 1, Padura Diaz 22, Barone (L), Aloisi 4, Passari, Colaci, Caciagli, Frage 6, Miraglia 6, Prosperi Turri (L) ,Cremoni. All. Fabrizio Licchelli, vice all. Fabio Cozzetto

Batt. Sbagl. 19 Batt. Punto 4 Ric. Pos. 59% perf.38% Muri punto 8 Muri sub.11 Perc. attacco 46%

Arbitri: Sabia. Mancuso.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net