LECCE – Dalla Primavera 2024/25 promossi solo Gorter e Kovac. Dove giocano ora i loro ex compagni?

Due i prospetti cresciuti nella Primavera del Lecce che oggi orbitano in prima squadra, avendo svolto il ritiro di Bressanone ed essendo anche registrati – con numero ufficiale – nelle liste di Serie A. Si tratta di Olaf Gorter e Niko Kovac (oltre al quarto portiere, titolare nella Primavera, Plamen Penev), entrambi interessanti centrocampisti, entrambi già utilizzati come fuoriquota nel campionato Primavera 2025/26.

Della rosa Primavera 2024/25, molti sono tornati nelle rispettive società di provenienza, altri sono stati girati in prestito nelle serie minori italiane, qualcuno, ancora in età adatta (ossia nato dal 2006 in poi), fa parte della rosa attuale. Al 30 giugno scorso, la società non ha rinnovato il contratto di Sandro Bertolucci, autore di 12 reti in campionato, mentre il suo compagno di reparto Marco Delle Monache è stato inserito nella lista 2 in cui erano presenti calciatori in esubero come Guilbert, Esposito, Persson o Rodriguez. I due sembravano poter avere qualche chances di proseguire nel percorso di avvicinamento alla prima squadra, ma non è stato così, come anche per alcuni loro ex compagni.

Vediamo nel dettaglio dove giocano ora i componenti della rosa Primavera 2024/25:

1. Vlad Andrei Rafaila (P): tornato al FCV Farul, non esercitata l’opzione;

2. Dramè Sakho (P): girato alla Gelbison in prestito;

3. Simone Verdosci (D): in prestito alla Vigor Lamezia;

4. Elijah Scott (D): fa parte della rosa 2025/26 della Primavera, è in fase di recupero da un lungo infortunio;

5. Luca Russo (D): girato alla Nocerina;

6. Sebastian Esposito (D): girato al Victory Melbourne con opzione e contropzione;

7. Vernon Addo (D): ha svolto il ritiro a Bressanone con la prima squadra, ma non risulta inserito in alcuna lista ufficiale, probabile esubero;

8. Cristian Pehlivanov (D): presente in rosa Primavera 2025/26;

9. Lino Aklil (D): girato all’Aubagne Air Bel;

10. Fabiano Pacia (D): presente in rosa 2025/26 Primavera;

11. Marlo Ubani (D): girato alla Salernitana in prestito;

12. Mario Pejazic (D): ceduto all’FK Kosice:

13. Leonardo Vitale (D): attualmente non presente nella lista Primavera;

14. Giovanni Zanotel (D): girato in prestito alla Nocerina;

15. Adam Lami (D): ritorna al Dun. Streda per fine prestito, non esercitata l’opzione;

16. Luka Zivanovic (D): attualmente all’Ask Voitsberg;

17. Filippo Candido (D): presente in rosa Primavera 2025/26;

18. Mattia Muya (D): girato alla Virtus Francavilla, giovanili;

19. Cosimo Basile (D): presente in rosa Primavera 2025/26;

20. Olaf Gorter (C): aggregato in prima squadra, utilizzato come fuoriquota in Primavera;

21. Niko Kovac (C): aggregato in prima squadra, utilizzato come fuoriquota in Primavera;

22. Enes Yilmaz (C): non presente in alcuna lista, probabile esubero;

23. Francesco Minerva (C): girato in prestito al Nardò;

24. Max Denis (C): girato in prestito al Dinan Lehon, club francese;

25. Bram Van Driel (C): ritornato al Volendham, non esercitata l’opzione;

26. Nicolò Spinelli (C): presente in rosa Primavera 2025/26;

27. Till Winkelmann (A): girato in prestito al Foggia;

28. Jason Vescan–Kodor (A): presente nella rosa Primavera 2025/26;

29. Matteo Agrimi (A): non presente in alcuna lista, probabile esubero;

30. Marco Delle Monache (A): non presente in alcuna lista, probabile esubero;

31. Sandro Bertolucci (A): non presente in alcuna lista, probabile esubero;

32. Samuele Perrone (A): presente in rosa Primavera 2025/26;

33. Yohan Mboko (A): tornato all’Oud Hecerlee Leuven, non esercitata l’opzione;

34. Storm Karlsson Knutsen (A): tornato all’Aalesund, era stato prelevato a titolo definitivo;

35. Domagoj Regetas (A): girato al Karlovac in prestito;

36. Bilal Brusdeilins (A): girato in prestito alla Gelbison;

37. Pasquale Esposito (A): presente in rosa Primavera 2025/26;

38. Dejvi Metaj (C): ritornato dal prestito al Manfredonia, girato in prestito al Nardò