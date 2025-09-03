LECCE – Fissate data e ora della conferenza stampa di fine mercato con proprietà e area tecnica

Il consueto bilancio di fine mercato, con la conferenza stampa congiunta tra proprietà e area tecnica dell’Us Lecce è stato programmato per domani mattina, 4 settembre, alle ore 11, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” sita all’interno dell’impianto comunale di Via del Mare.

Parteciperanno, come di consueto, il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e al direttore sportivo Stefano Trinchera.

Il mercato del Lecce, che si è chiuso lunedì sera alle 20, ha fatto registrare i nuovi arrivi di: Matias Perez, difensore 2005, a titolo definitivo dal Curico Unido; Jamil Siebert, difensore 2002 dal Fortuna Dusseldorf, a titolo definitivo; Christ-Owen Kouassi, difensore 2003 dallo Stade Lavallois, a titolo definitivo; Corrie Ndaba, classe 1999 dal Kilmarnock, a titolo definitivo; Alex Sala, centrocampista del 2001 dal Cordoba, a titolo definitivo; Riccardo Sottil, esterno d’attacco dalla Fiorentina, in prestito; Francesco Camarda, attaccante centrale dal Milan, classe 2008, in prestito con opzione e contropzione; Nikola Stulic, centravanti dallo Charleroi, classe 2001, a titolo definitivo.

Contestualmente, si sono registrate le partenze di: Marco Bleve (Carrarese, definitivo con percentuale su futura rivendita); Alexandru Borbei (Foggia, prestito); Sebastian Esposito (prestito oneroso con opzione e contropzione al Melbourne Victory); Federico Baschirotto (Cremonese, titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita); Marlo Ubani (Salernitana, prestito); Daniel Samek (definitivo al Brno con percentuale del 30% per futura rivendita); Ed McJannet (Ternana, prestito); Giacomo Faticanti (prestito oneroso alla Juventus con opzione); Till Winkelmann (definitivo con 50% della futura rivendita, al lFoggia); Remi Oudin (definitivo al Catanzaro); Joel Voelkerling Persson (definitivo con 50% di futura rivendita, all’Oster); Pablo Rodriguez (definitivo al Lech Poznan); Rares Burnete (prestito alla Juve Stabia) e Nikola Krstovic (definitivo all’Atalanta con 10% di futura rivendita).