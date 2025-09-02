ECCELLENZA – Sub iudice il risultato di Galatina-Brindisi: il Giudice sportivo
Il risultato di Galatina-Brindisi (0-3) non è stato omologato dal Giudice sportivo competente per il campionato di Eccellenza, visto il preannuncio di ricorso presentato da parte della società biancostellata.
Dopo le gare del primo turno, giocate domenica scorsa, è stato squalificato esclusivamente un calciatore. Si tratta dell’ugentino Tomas Rivadero, espulso alla mezzora della ripresa nel match col Gallipoli. Per quanto concerne le sanzioni ai dirigenti, inibizione sino al 13 settembre prossimo per il dirigente del Bitonto Francesco Morgese.
Infine, Gallipoli-Galatina di giovedì prossimo è stata inibita ai residenti nei Comuni di Galatina, Aradeo, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Seclì, Sogliano Cavour e Soleto per motivi di ordine pubblico. I cittadini residenti in tali Comuni non potranno acquistare il biglietto per assistere alla gara su provvedimento della Prefettura di Lecce.