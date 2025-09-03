LECCE – Anticipi e positicipi dalla quarta alla dodicesima giornata
La Lega Serie A ha pubblicato la lista di anticipi e posticipi per le partite che vanno dalla quarta alla dodicesima giornata. Di seguito gli orari delle partite del Lecce:
Lecce-Cagliari: venerdì 19 settembre 2025
20.45
Lecce-Bologna: domenica 28 settembre 2025
18.00
Parma-Lecce: sabato 4 ottobre 2025
15.00
Lecce-Sassuolo: sabato 18 ottobre 2025
15.00
Udinese-Lecce: sabato 25 ottobre 2025
15.00
Lecce-Napoli: martedì 28 ottobre 2025
18.30
Fiorentina-Lecce: domenica 2 novembre 2025
15.00
Lecce-Verona: sabato 8 novembre 2025
15.00
Lazio-Lecce: domenica 23 novembre 2025
18.00
—
Milan-Lecce di Coppa Italia, invece, si giocherà martedì 23 settembre alle ore 21.