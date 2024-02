LECCE – Poche ore alla chiusura dei cancelli: nuovo arrivo per la Primavera

A otto ore dalla fine delle contrattazioni di mercato della sessione invernale, il Lecce perfeziona un altro ingaggio in entrata per la formazione Primavera. Si tratta di Till Winkelmann, esterno d’attacco destro classe 2005, di nazionalità tedesca, proveniente dal Werder Brema. Già nazionale dell’Under 17 tedesca, Winkelmann è nato calcisticamente nel vivaio dell’Hannover per poi crescere in quello del Werder Brema, a partire dal 2019.

In Primavera è il quinto arrivo invernale, dopo quelli di Joe Dempsey, Ben Basaric, Helber Catano Catano e Enes Yilmaz. Si attendono sviluppi sulla questione Vulturar, dato in uscita direzione Rapid Bucarest dai media rumeni.