LECCE – D’Aversa vuole di più: “Concentrati per tutti e 95 i minuti per fare meglio con la Fiorentina”. I convocati

Vigilia di campionato che, quest’oggi, coincide con le ultime ore del mercato invernale il casa Lecce. Mercato dal quale non dovrebbero registrarsi ulteriori movimenti per ciò che concerne la prima squadra giallorossa che, al netto di clamorose sorprese, ha già assunto una sua forma definitiva.

Discorsi che interessano il giusto il tecnico Roberto D’Aversa, il quale è completamente concentrato sul campo da gioco che vedrà domani i suoi ospitare la Fiorentina. L’allenatore ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Nessun dubbio circa chi sostituirà Ramadani: “Per la sostituzione di Ramadani sapete che ho sempre stimato e considerato molto, in quel ruolo ma anche in altri per la sua duttilità e generosità, Alexis Blin. Ci sarà lui che ha sempre dimostrato di essere sul pezzo quando è stato chiamato in causa”.

Di fronte ci sarà una grande squadra come la Fiorentina: “Si tratta di una squadra che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Per alcuni versi possiamo anche essere simili, speculari. Loro giocano uomo su uomo in fase difensiva ed hanno il GPS in possesso palla. Per contrastare le loro qualità dobbiamo restare compatti e metterci tutta l’intensità possibile per tutti e novantacinque i minuti”.

Ci sta considerare alcune problematiche a cui si sta andando incontro come peccati di gioventù: “Può essere che a volte l’essere giovani porti ad avere qualche difficoltà in più al momento di portare il punteggio a casa. E’ chiaro che però bisogna migliorare questa cosa, i punti iniziano a pesare e non possiamo sbagliare. A Genova abbiamo giocato bene ma dobbiamo essere più concentrati e determinati con il lavoro settimanale. Mi preme dire che alla Panchina d’Oro lunedì scorso tanti colleghi riconoscono il lavoro che stanno facendo questi ragazzi. Poi noi non dobbiamo adagiarci ma lavorare per migliorare”.

Domani i punti conteranno più di tutto: “Vorrei meno spettacolo ma fare punti. Di complimenti ne stiamo ricevendo abbastanza ma vorrei che le prestazioni portasse più punti. E’ l’unica cosa che ci sta mancando in questo momento, ovvero raccogliere quanto stiamo seminando”.

Sulle punte: “Krstovic stato bravo a trovare il gol dopo aver sbagliato il rigore. Ha fatto però una grande prova ed è importante per il nostro gioco, guadagna falli e tanti non gliene fischiano, fa alzare la squadra e lavora bene. Poi sappiamo che per lui, come per Piccoli e Burnete, il gol è tutto, ma dobbiamo essere bravi a metterli nelle condizioni migliori. Sia Krstovic che Piccoli hanno media e qualità per arrivare in doppia cifra”.

I convocati per Lecce-Fiorentina:

PORTIERI: Brancolini, Falcone, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba Venuti;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia;

ATTACCANTI: Almqvist, Banda, Burnete, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone.