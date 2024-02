LECCE – Dopo Strefezza va via un altro capitano? Vulturar vicino al congedo dal Salento

in foto: C. Vulturarcopyright: Coribello/SalentoSport

I media rumeni parlano insistentemente di un trasferimento di Catalin Vulturar in madrepatria. Capitano della Primavera campione d’Italia, centrale di centrocampo dalle buone geometrie e dal piede raffinato, Vulturar è dato come nuovo acquisto del Rapid Bucarest per una somma compresa tra 600mila e 700 mila euro.

Vulturar dovrebbe essere ufficializzato domani e presentato venerdì. Classe 2004, prelevato dall’UTA Rada nel gennaio ’21, il capitano della Primavera fu inserito, sempre nel 2021, nella lista dei 60 giovani promettenti calciatori del 2004 da un’ichiesta pubblicata dal Guardian. Nella stessa lista c’era anche Giacomo Faticanti, tesserato giallorosso in prestito alla Ternana. A Lecce, Vulturar si è fatto apprezzare prima in Primavera 2, poi in Primavera 1 non trovando mai lo spazio per un esordio – meritato – in prima squadra. Ad oggi, sono 95 le casacche indossate da Vulturar con cinque reti realizzate.