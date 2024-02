LECCE – Ultime 24 ore di calciomercato: non si sblocca Lagerbielke, si tenta per Ilic

Quando mancano ormai 24 ore alla fine della sessione invernale di calciomercato, nulla ancora si muove in casa Lecce.

Corvino e Trinchera stanno cercando in tutti i modi di sbloccare la trattativa col Celtic Glasgow per il difensore svedese Gustaf Lagerbielke, bloccato dal suo club per via del recente infortunio patito dal suo compagno e collega difensore Cameron Carter Vickers. Lagerbielke vuole a tutti i costi la Serie A e il Lecce, ma la sua società, al momento, non ha dato una risposta.

Il nome nuovo emerso nella giornata di oggi è quello del trequartista serbo Luka Ilic, attualmente in forza al Troyes, Serie B francese, una presenza e un gol con la sua nazionale maggiore, a gennaio 2023 contro gli Stati Uniti. Di piede mancino, nato nel 1999, cresciuto nella Stella Rossa di Belgrado, ha esperienze in Olanda (Nac Breda e Twente), Francia (Troyes), Serbia (Backa Topola). Nell’attuale stagione è sceso in campo in 14 occasioni, segnando quattro gol e fornendo ai compagni tre assist. Ha saltato cinque delle ultime sette partite (e le ultime tre di fila) del suo club per mancata convocazione, un segnale evidente che i rapporti con il Troyes siano decisamente in ribasso.