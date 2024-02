COPPA PUGLIA – Risultati ritorno ottavi di finale e qualificate ai quarti

Pomeriggio di Coppa Puglia quello odierno con le gare di ritorno degli ottavi di finale della manifestazione dedicata alle squadre di Prima e Seconda Categoria pugliesi. I risultati:

Accademia Calcio Monte-Maracanà San Severo 2-3 (and. 0-5)

Soccer Stornara-Audace Barletta 1-5 (and. 0-4)

Rinascita Rutiglianese-Ideale Bari 0-2 (and. 3-2)

Dimateam-Real Putignano 1-3 (and. 1-3)

Don Bosco Manduria-Ragazzi Sprint Crispiano 4-2(and. 2-1)

Latiano-Squinzano Calcio 1-4 (and. 0-4)

Vernole-Cursi Calcio 1-2 (and. 0-4)

Polis Bagnolo-Capo di Leuca 0-1 (and. 1-2)

Qualificate ai quarti di finale: Maracanà San Severo, Audace Barletta, Ideale Bari, Real Putignano, Don Bosco Manduria, Squinzano, Cursi e Capo di Leuca.

Le partite dei quarti di finale si disputeranno il 14 e il 28 febbraio prossimi alle ore 15, salvo eventuali successive modifiche. L’ordine degli incontro sarà stabilito dopo sorteggio.