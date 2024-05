SERIE A – Cagliari travolto dal Milan. Salvezza Lecce: è fatta

in foto: Pioli e Tomori a Leccecopyright: Coribello/SalentoSport

Il Milan si abbatte sul Cagliari rifilandogli cinque reti (ad una). Il risultato, unito alla sconfitta di ieri del Frosinone, da parte dall’altra milanese, è oro colato per il Lecce che è virtualmente salvo.

Il Cagliari rimane fermo a 33 punti, conservando, tutt’ora, tre punti sulla zona salvezza, con Udinese e Sassuolo che devono, però, ancora giocare. Domani il Verona, battendo il Torino in casa, ha l’opportunità di mettere una serissima ipoteca sulla salvezza. Alle 12.30, l’Empoli rende visita alla Lazio; alle 15, Genoa-Sassuolo.

Lunedì si chiude il cerchio con Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza. E si preannuncia una grande festa, alla luce dei risultati che stanno maturando da parte delle concorrenti del Lecce, anche per via degli scontri diretti mancanti: Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli nel prossimo turno; Frosinone-Udinese nella giornata conclusiva. Logicamente, negli scontri diretti l’uno toglierà punti all’altro e ciò gioverà a chi, al momento, guarda la lotta salvezza dall’alto in basso.

La matematica direbbe che il Lecce è già salvo, ma noi preferiamo attendere Lecce-Udinese prima di festeggiare col popolo giallorosso.