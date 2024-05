TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 05.05.2024 e il calendario playoff

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 5 maggio 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO: Ammenda di 30 euro

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

OLYMPIQUE S.:

P. MARTIUS:

P. SOGLIANO: William Barbosa (1)

REAL SQUINZANO: Abass Jatta (1)

S. GUAGNANO: Simone Scalinci (1); Simone Montesardo (1)

SALENTINA C.:

SANNICOLA: Mauro Scorrano (dir., 3, di cui una già scontata – gara del 2 maggio); Federico Perrone (3, di cui una già scontata – gara del 2 maggio); Alessandro De Marco (1 – gara del 2 maggio); Cristian Ciullo (1)

SPONGANO:

SUPERSANO:

V. CARMIANO: Sconfitta a tavolino, ammenda di 100+75 euro e un punto di penalizzazione in classifica*; Juri Papa (1)

* Gara Atl. Salve-Virtus Carmiano: sconfitta a tavolino per la Virtus Carmiano (3-0 pro Salve) per non essersi presentata in campo, ammenda di 100 euro per prima rinuncia, 75 euro per indennizzo da mancato incasso e un punto di penalizzazione in classifica.

Le gare di domenica prossima, ultima giornata, si giocheranno tutte in contemporanea alle ore 16.30. I playoff cominceranno domenica 19 maggio e si chiuderanno domenica 26, sempre alle 16.30.