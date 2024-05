LECCE – Dalla Curva Nord la spinta verso lo sprint finale

in foto: la Curva Nord (archivio)copyright: Coribello/SalentoSport

A dare la carica al Lecce, in vista dello sprint finale e della partita di lunedì contro l’Udinese, che potrebbe essere decisiva per la salvezza dei giallorossi, ci ha pensato la Curva Nord, presente, ieri pomeriggio, all’allenamento di Blin e compagni al Via del Mare.

I tifosi hanno incitato i propri calciatori con cori, bandiere, sciarpe e con le solite bombette. I calciatori hanno osservato in silenzio, estasiati, e assorbito la carica proveniente dalla curva, applaudendo i propri sostenitori prima di cominciare l’allenamento.

La Curva c’è e spinge verso un unico obiettivo: esortare la squadra a dare tutto per chiudere la questione salvezza già lunedì pomeriggio.