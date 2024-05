LECCE – Krstovic è ancora affamato: “Salvezza, doppia cifra e restare qui i miei obiettivi”

In gol nelle ultime due partite del Lecce, Nikola Krstovic si è ritrovato anche in fase realizzativa. Il montenegrino ne ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

L’apertura è stata proprio dedicata alla ritrovata confidenza con il gol: “In quest’ultimo periodo sto riuscendo a trovare più la via del gol ma per non è cambiato nulla, mi trovo a giocare bene sia con Piccoli in attacco ma anche in altre situazioni. Mi trovo bene con qualsiasi sistema di gioco. Il mister mi ha chiesto di essere me stesso e di dare il meglio di me. Ad inizio stagione abbiamo fatto benissimo e adesso siamo riusciti a riprendere quel ritmo e quel gioco che ci ha contraddistinto in estate”.

Sugli obiettivi. “Tutta la squadra vuole raggiungere la salvezza, per noi ma anche per tutti i tifosi che ci hanno sostenuto durante questo torneo. La nostra testa è improntata a vincere lunedì qualsiasi cosa accada nel corso delle fine settimana. Sono contento di quanto ho fatto fino a questo momento in termini di gol, ma sicuramente ho voglia di migliorare il mio rendimento. Per me sono però nove i gol messi a segno, se si considerano le occasioni di Salerno e Frosinone, mi piacerebbe però arrivare in doppia cifra”.

La crescita mentale è un aspetto importante: “Nella partita contro il Cagliari sapevo che se avessi preso un cartellino giallo non avrei potuto giocare contro l’Udinese, per questo ho cercato di tenere la calma. Sicuramente questa esperienza a Lecce è un passaggio importante per la mia crescita non solo dal punto di vista fisico o tecnico, ma anche mentale. In passato quando non segnavo mi innervosivo, adesso riesco ad essere più calmo rispetto al passato. Il futuro? Voglio rimanere a Lecce, è la mia squadra”