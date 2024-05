CALCIO – Venerdì ricco d’interesse: l’Inter dilaga sul Frosinone, Strefezza torna in A col Como

in foto: G. Strefezza, promosso in A col Como

Nell’anticipo della 36esima giornata, l’Inter dilaga a Frosinone (0-5) e lo tiene inchiodato in 16esima piazza, a 32 punti come l’Empoli. Un ottimo risultato per il Lecce, che mantiene cinque punti di vantaggio su una delle sue inseguitrici. Domani, altra gara di massimo interesse per i giallorossi: ore 20.45, Milan-Cagliari.

Ritorna in Serie A una micatantovecchia conoscenza: il Como di Gabriel Strefezza, pareggiando in casa contro il Cosenza, stacca il pass matematico per la massima Serie. Già promosso con largo anticipo il Parma. Ai playoff: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia.

In coda, il Bari batte il Brescia ma non basta per la salvezza: i biancorossi dovranno giocarsi il tutto per tutto nel playout in casa della Ternana (in cui milita il giallorosso Giacomo Faticanti), oggi vittoriosa contro la Feralpisalò. Retrocedono in C Lecco (di Smajlovic, Lemmens, Listkowski e Salomaa, ma l’unico ad aver giocato con discreta continuità è Lemmens), Feralpisalò e Ascoli (di Rodriguez).