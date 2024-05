LECCE – Copertura stadio coi fondi Gdm, Sticchi Damiani a colloquio col commissario Ferrarese

Settimana fitta d’incontri per il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ieri ha incontrato il Commissario per i Giochi del Meditrraneo, Massimo Ferrarese, a Roma.

L’incontro era finalizzato a dar seguito a quanto discusso col ministro Raffaele Fitto pochi giorni fa su un possibile secondo finanziamento per il Via del Mare che potrebbe portare a termine il progetto della copertura integrale dell’impianto.

La nota del club di via Costadura: “Per accrescere le possibilità di inserire, nel secondo decreto sui Giochi del Mediterraneo, il finanziamento per la realizzazione della copertura dello Stadio Via del Mare, come già avvenuto per il primo già definitivamente deliberato, l’U.S. Lecce si è detta ancora una volta disponibile a farsi carico di uno studio propedeutico alla futura progettazione della copertura. Tale studio sarà, anche in questo caso, donato all’amministrazione comunale affinché la stessa posso eventualmente recepirlo e portarlo alla attenzione del Commissario. Un altro importante passo per trasformare il sogno in realtà”.