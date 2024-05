LECCE – Col nome della mamma sulla maglia: tutte le diciture speciali, calciatore per calciatore

Domenica si celebrerà la Festa della mamma e la Lega di Serie A ha pensato ad un modo particolare per ricordare chi ci ha messo al mondo.

Sette club della massima serie – Lecce, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese – scenderanno in campo con delle maglie particolari che riporteranno il cognome (o il nome) di ogni mamma di ogni singolo calciatore. Un’idea particolare e, senza dubbio, originale, a cui, per motivi prettamente tecnici, non aderiranno le restanti 13 società di Serie A, impossibilitate a realizzare le modifiche alle casacche di gioco in un raggio temporale così ristretto.

Ecco le diciture che leggeremo sulle maglie dei giallorossi lunedì sera:

5. Pongracic – “Tolo”

6. Baschirotto – “Dalbon”

7. Almqvist – “Camilla”

8. Rafia – “Mehdi”

9. Krstovic – “Ajkovic”

10. Oudin – “Herbay”

11. Sansone – “Beck”

12. Venuti – “Angela”

13. Dorgu – “Clara Nkolika”

16. Gonzalez – “Canellas”

17. Gendrey – “Buvry”

18. Berisha – “Loku”

20. Ramadani – “Selvete”

21. Brancolini – “Grillenzoni”

23. Esposito – “Delidakis”

25. Gallo – “Di Miceli”

29. Blin – “Ragot”

30. Falcone – “Aquilonia”

40. Samooja – “Tuominen”

45. Burnete – “Adina”

50. Pierotti – “Veronica”

55. Dermaku – “Ismaili”

59. Touba – “Benbelkheir”

91. Piccoli – “Manenti”

98. Borbei – “Daniela”