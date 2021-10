LECCE – “The Guardian”, Vulturar nella lista dei top 60 nati nel 2004. Ci sono anche due italiani

Arriva un riconoscimento internazionale per il giovane talento della Primavera del Lecce, Catalin Vulturar. Il mancino rumeno, infatti, è stato inserito nella lista dei 60 giovani promettenti calciatori nati nel 2004 da un’inchiesta pubblicata sul sito web del Guardian.

Questa la motivazione: “Vulturar è il più giovane calciatore ad aver partecipato ad una partita di seconda serie rumena. Ha fatto il suo debutto per l’Uta Arad a 14 anni, dopo che i suoi allenatori delle giovanili lo avevano definito troppo bravo per le competizioni a cui stava partecipando. Il talentuoso centrocampista centrale è stato il capitano di tutte le nazionali giovanili rumene per cui ha giocato. Nel 2020 si è trasferito in Italia, nel Lecce, dove ora si sta allenando con la prima squadra. Il mancino ha fatto dei test sia a Liverpool sia a Barcellona, prima che arrivasse l’offerta del Lecce che è stata sufficiente a prelevarlo dalla sua società d’infanzia”.

Nella lista ci sono anche due italiani, Giacomo Faticanti, primavera Roma, e Samuele Vignato, prima squadra del Monza.

La lista completa dei 60 top 2004: Valentin Barco (Arg, Boca Juniors), Luka Romero (Arg, Lazio), Joshua Rawlins (Aus, Perth Glory), Mohamed Toure (Aus, Adelaide United), Luca Reischl (Aut, Red Bull Salzburg), Pierre Dwomoh (Bel, Royal Antwerp), Romeo Lavia (Bel, Manchester City), Aleksandar Kahvic (Ucr, Stella Rossa Belgrado), Angelo (Bra, Santos), Matheus Nascimento (Bra, Botafogo), Savinho (Bra, Atletico Mineiro), Vinicius Tobias (Bra, Internacional-Shaktar), Nikola Iliev (Bul, Inter), Jahkeele Marshall-Rutty (Can, Toronto), Miguel Monsalve (Col, Independiente Medellin), Marko Brkljaca (Cro, Hajduk Spalato), Jeppe Kjaer Jensen (Dan, Ajax), Maiky De La Cruz (Ecu, Liga de Quito), Badredine Bouanani (Fra, Lille), Mohamed El Arounch (Fra, Lione), Lesley Ugochukwu (Fra, Rennes), Linus Gechter (Ger, Hertha Berlino), Youssoufa Moukoko (Ger, Borussia Dortmund), Abdul Fatawu Issahaku (Sen, Steadfast), Giorgos Koutsias (Gre, Paok), Kristian Hlynsson (Isl, Ajax), Himananshu Jangra (Ind, Dehli), Marselino Ferdinand (Indonesia, Persebaya), Giacomo Faticanti (Ita, Roma), Samuele Vignato (Ita, Monza), Karim Konatè (Civ, Asec Mimosas), Shio Fukuda (Gia, Kamimura), Jesus Hernandez (Mex, Queretaro), Livano Comenencia (Ola, Psv), Ernest Poku (Ola, Az Alkmaar), Ri Il-Song (Nord Corea, April 25), Dashmir Elezi (Mac, Shkendija Tetovo), Andreas Schjelderup (Nor, Nordsjaelland), Elias Solberg (Nor, Juventus), Julio Enciso (Par, Club Libertad), Kacper Urbanski (Pol, Bologna), Goncalo Esteves (Por, Sporting Lisbona), Hugo Felix (Por, benfica), Andre Gomes (Por, Benfica), Catalin Vulturar (Rom, Lecce), Sergey Pinyaer (Bul, Krylya Sovetov Samara), Samed Bazdar (Ser, Partizan Belgrado), Gavi (Spa, Barcellona), Julen Jon Guerrero (Spa, Real Madrid), Rafael Obrador (Spa, Real Madrid), Cristian Mosquera (Spa, Valencia), Williot Swedberg (Sve, Hammarby), Alessio Besio (Svi, San Gallo), Josuè Doke (Tog, West African Football), Burak Ince (Tur, Altinordu), Emre Demir (Tur, Kayserispor), Yegor Yarmolyuk (Ucr, Dnipro), Malick Sanogo (Usa, Union Berlino), Evan Rotundo (Usa, Schalke), Nicolas Siri (Uru, Montevideo City).

(foto: Vulturar in azione con la Primavera – ph. Coribello/SalentoSport)