LECCE – Per la fascia sinistra c’è il vice-Gallo: Borna Barisic atteso in città

Borna Barisic dovrebbe essere l’ultimo innesto nella campagna trasferimenti invernale per il Lecce che, nelle ultime ore, ha registrato i tesseramenti di Elijah Scott e Konan N’Dri.

Arriverà in Salento col ruolo di vice Gallo per chiudere quella lacuna apertasi sulla fascia sinistra col trasferimento di Dorgu al Manchester United. Barisic dovrebbe essere domani a Lecce per le visite mediche e la ffirma del contratto.

Nato nel novembre 1992 a Osijek (Croazia), è attualmente tesserato col Trabzonspor, club turco, con cui quest’anno ha trovato il campo solo nove volte. Cresciuto nel club del suo paese natale, compie il salto di qualità nel 2018/19 quando approda al Glasgow Rangers in Scozia, con cui esordisce anche in Europe League e colleziona 19 presenze in campionato. In Scozia ci rimane sino alla scorsa stagione ben sei stagioni prima di accettare l”offerta del club turco in questa stagione, sinora piuttosto giù di tono. Barisic è stato anche nazionale croato vestendo la maglia bianca a scacchi rossi per 35 volte, giocando uno spezzone di gara negli Europei 2020 e gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 contro il Giappone.