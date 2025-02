LECCE – Tesserato Scott, centrale difensivo dallo Stoccarda

Si aggiunge un giovanissimo centrale difensivo alla rosa del Lecce. Si tratta del difensore tedesco Elijah Scott, tra due giorni 19enne, prodotto del settore giovanile dello Stoccarda.

Col club tedesco quest’anno ha esordito in Under 19, giocando 12 partite e segnando due reti. Sei le presenze in Youth League con un assist e una presenza di pochi minuti con la seconda squadra dello Stoccarda che gioca in terza serie.

Questa la nota della società di via Costadura: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elijah Monte Scott dallo Stoccarda. Il marcatore centrale tedesco classe 2006 ha firmato un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due“.

Vedremo se Scott, che è in età da Primavera, comincerà il suo percorso a Lecce con mister Giuseppe Scurto come allenatore o se approderà direttamente in prima squadra.