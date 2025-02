ECCELLENZA – Incidente, perde la vita un giovane calciatore del Molfetta. Rinviata la gara col Manduria

Molfetta-Manduria, gara in calendario per la 28esima giornata di Eccellenza pugliese, in programma domani alle 15.30, è stata rinviata a data da destinarsi – su accordo tra le società – per via del lutto che ha colpito il club barese. Nella notte, infatti, è scomparso, a causa di un incidente stradale occorso ieri sera in una via del centro di Molfetta, Davide Farinola, di soli 16 anni, militante nel settore giovanile del club molfettese. Situazione estremamente grave anche per un suo amico e compagno di squadra, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Bari. I due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter scontratosi con un’auto in prossimità di un sottopassaggio in via Terlizzi. La dinamica dell’urto è al vaglio delle forze dell’ordine.

Alla famiglia Farinola e al Molfetta Calcio le nostre più sentite condoglianze, nella speranza che Ignazio si possa riprendere al più presto.