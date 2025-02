LECCE – Dorgu è a Manchester, in arrivo Konan N’Dri

Secondo Gianluca Di Marzio (Sky), il Lecce è in trattative avanzate per l’ingaggio di Ignace Konan N’Dri, attaccante della Costa D’Avorio classe 2000 in forza al Leuven, prima divisione del Belgio.

Cresciuto nel KAS Eupen, seconda divisione belga, N’Dri è stato rilevato dal Leuven nella scorsa stagione, esordendo in Jupiter League (Serie A), giocando 22 partite ufficiali tra campionato e Coppa nazionale, segnando un gol e fornendo tre assist. Migliore lo score di questa prima parte di stagione: 24 partite in campionato con tre gol e due assist, in aggiunta ad altre tre partite in Coppa con un gol.

N’Dri agisce prevalentemente a destra ma in carriera ha anche giocato da punta centrale. Un elemento duttile, dunque, scelto da Corvino e Trinchera, che possa giocare nel doppio ruolo di esterno e fungere da alternativa per Krstovic da punta centrale.

La trattativa è in chiusura come è in chiusura quella tra Dorgu e il Manchester United: il calciatore è sbarcato in Inghilterra e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai Red Devils.