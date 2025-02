LECCE – Giampaolo: “Dorgu ragazzo splendido, ci ha dato tutto. Alla squadra ho chiesto di divertirsi”

Dalla sala stampa del “Tardini” di Parma, Marco Giampaolo parla anche della questione Dorgu, in procinto di lasciare Lecce direzione Manchester.

“Ai ragazzi avevo detto che bisognava avere coraggio, in questo mestiere bellissimo non puoi esimerti dall’averlo, devi assumerti delle responsabilità. Era una gara pesante sul piano della classifica, gara che avrebbe comunque avuto delle ripercussioni sul dopo. Ho trovato i miei giocatori freddi, non frenetici, e questi erano dei nostri difetti. Abbiamo fatto bene, sono contento ma c’è ancora un bel pezzo di strada da fare. Dorgu? Ho scherzato con lui, credo che domani (oggi, ndr) sarà a Manchester, è un ragazzo splendido, ci ha dato tutto ciò che aveva. Se a vent’anni ti capita questa opportunità, magari hai altri pensieri per la testa e non mi sembrava giusto né corretto farlo giocare, né per il Lecce, né per se stesso, né per il rispetto che devo ai miei calciatori. Se ci fosse stato bisogno lo avrei impiegato, ci ho pensato per un attimo ma la tentazione è stata breve. Aspetto mentale? Ci lavoriamo molto, uso spesso parole come coraggio e personalità, assunzione di responsabilità, bisogna giocare la partita, non farsi giocare dalla partita. Coi risultati poi cresce l’autostima, vittoria meritata giocata con la condotta giusta. I cambi in partenza? Il Lecce ha bisogno di tutti i suoi giocatori, non possiamo pensare di giocare in undici, saremmo già morti in partenza. Ognuno deve dare il suo. Morente aveva avuto un lutto in settimana, Coulibaly ha avuto una bimba, Ramadani stava bene e ho pensato di farlo giocare, ho messo in campo i calciatori che hanno avuto continuità di allenamento in settimana, una dimostrazione di fiducia verso tutti. Sono tutti titolari, più ne abbiamo di affidabili, meglio giochiamo le partite. Ho chiesto loro che si divertissero in campo, quando la palla ce l’hanno gli altri devi correre, quando ce l’hai tu ti diverti e sei più leggero, questo è un aspetto su cui lavoriamo sempre. Oggi è stata la miglior espressione di questa leggerezza, mi auguro che la squadra possa continuare ad averla anche in futuro, i risultati aiutano”.