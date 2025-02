LECCE – Salta Barisic, preso Marco Sala dal Como: la scheda

Salta Barisic, si vira su Marco Sala. Il Lecce non perde tempo, anche perché di tempo ormai ne è rimasto veramente poco, per rinforzare la rosa in settori ben definiti.

Come la fascia sinistra difensiva, per esempio, rimasta orfana di Patrick Dorgu (anche se l’esterno danese ormai era a tutti gli effetti catalogato come attaccante), passato al Manchester United.

Sala arriva dal Como con cui, quest’anno, ha giocato otto partite di campionato e una di Coppa Italia. A dicembre ha superato un infortunio alla caviglia ma è attualmente alle prese con un altro generico problema fisico. L’ultima gara giocata da Sala risale all’8 dicembre, 75 minuti in Venezia-Como.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, classe 1999, gioca la sua prima stagione nei professionisti ad Arezzo, in Serie C, con uno score di due gol e otto assist in 38 partite. Nel 2019/20 sale di categoria approdando all’Entella in Serie B (33 presenze, sei assist); quindi, sempre in serie cadetta, alla Spal (32 presenze, quattro assist), al Crotone (29 partite, due assist) e al Palermo (26 partite, un gol e due assist). Veste la casacca del Como dalla stagione 2023/24 in Serie B, avendo cotribuito alla vittoria del campionato dei lariano con 29 presenze, senza segnare gol e produrre assist.

Sala è appena sbarcato all’aeroporto del Salento di Brindisi e, in queste ore, si sottoporrà alle visite mediche di rito.